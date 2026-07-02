La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel en uno de los juicios de la Púnica
- El exconsejero de la Comunidad de Madrid es condenado por el amaño de festejos adjudicados a la Waiter Music
- La Fiscalía pidió seis años de cárcel para el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre en Madrid
La Audiencia Nacional condena a dos años y medio de cárcel a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Presidencia de la popular Esperanza Aguirre, por los amaños de la empresa Waiter Music para la celebración de fiestas populares en distintos municipios madrileños, en el marco del caso Púnica. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.
La sentencia de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso RTVE, le considera autor de un delito continuado de fraude, por el que le impone dos años y medio de prisión. También un delito continuado de prevaricación, por el que le imponen ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según el tribunal, la intervención de Granados "no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".
La Audiencia Nacional sostiene que Granados "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario" José Luis Huertas.
La Fiscalía pidió seis años de prisión para Granados
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid negó, durante su declaración como acusado ante el juez del caso Púnica, que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas y que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo.
La Fiscalía pidió para el que fuera número 2 en el Gobierno autonómico que presidió Esperanza Aguirre, seis años de cárcel. Según el informe del ministerio público, "aprovechando la gran influencia que tenía Granados dentro del PP de Madrid -era secretario general del partido en la Comunidad- y en el Ejecutivo autonómico, se trasladó en 2007 al entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas, la necesidad de que fuese sufragado parcialmente con dinero público" un concierto organizado por Waiter Music.
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