La gigafactoría de baterías de Valladolid, en su fase definitiva

No será una fábrica cualquiera. La gigafactoría de Valladolid que construirá la empresa china Gotion será la primera de estas características en Europa. En ella se fabricará el cátodo, un elemento que representa el 60% del valor añadido en las baterías. Su producción no se lleva a cabo en ninguna otra factoría de la Unión Europea.

La inversión de las dos fábricas llega a los 5.000 millones de euros y generará 1.000 empleos directos durante la primera fase de explotación, a los que hay que añadir otros 2.500 puestos de trabajo durante la construcción.

Comenzará a construirse en 2027 El complejo empezará a construirse el próximo año y ocupará una superficie de 700.000 metros cuadrados. Tendrá dos fases. La primera está destinada al reciclaje de hasta 200.000 toneladas anuales de baterías, y la segunda a elaborar 200.000 toneladas de cátodos, el electrodo positivo que determina la capacidad, voltaje y longevidad de la batería. La producción de cátodos permitirá completar la cadena de valor de los vehículos eléctricos en Europa. Además reforzará la competitividad de la industria europea. La revisión del coche para las vacaciones de verano: desde 150 euros y con lista de espera en el taller mecánico

Un proyecto “solvente”, según el Gobierno Jordi Hereu, ministro de Industria, ha valorado positivamente las ayudas a la empresa china Gotion, que han alcanzado los 138,2 millones de euros. Responde, según el ministro, a la elevada calidad técnica de la iniciativa, que se incluye en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. De esa cantidad, la planta de reciclaje y recuperación de materiales se llevan 82,3 millones de euros, mientras que la factoría de cátodos recibirá 55,9 millones. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido un proyecto “que no existe en otro lugar de Europa”. Gotion ha aclarado que con España “tiene una visión a largo plazo” que irá con la mano de las administraciones para ser “referente en Europa de la transición energética”. El objetivo es contar con más de 500 centros de reciclaje, comercialización y manufactura, y que Valladolid sirva como centro de operaciones en Europa.