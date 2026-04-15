Navarra firma con Hithium el acuerdo para invertir 405 millones en una planta de baterías en la Comunidad

El Gobierno de Navarra y Hithium han firmado este miércoles en Pekín el acuerdo para la instalación de una planta de baterías de la empresa china en la Comunidad foral. El proyecto implicará una inversión de 405 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase, que podrían ascender a 1.000 en una segunda.

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha procedido a la firma del acuerdo junto al fundador y CEO de Hithium, Jeff We, en un acto en el que también estaba presente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también de visita oficial en China.

Una futura gigafactoría de almacenamiento de energía El acuerdo firmado recoge el compromiso de la empresa china para avanzar en "el desarrollo, construcción y operación" de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Chivite ha celebrado la firma, que ha calificado de "muy buena noticia para los navarros y navarras", aunque ha precisado que todavía quedan pasos administrativos que dar para materializar los detalles de esta inversión. En este sentido, ha explicado que "en principio la idea de la empresa, si los tiempos y los pasos administrativos se van cumpliendo, es que pueda empezar a producir en 2027".

Oportunidades de inversión para Navarra La presidenta ha resaltado que las "relaciones bilaterales España-China" así como la "buena tarea" realizada por el Ejecutivo foral "nos abren muchísimas oportunidades de inversión también para Navarra". Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha declarado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "Navarra reúne condiciones muy buenas que explican por qué nos eligen estas empresas y por qué nos elegirán más empresas en el futuro".