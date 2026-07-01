La reina Letizia destaca el "rigor" del equipo médico que parte a Venezuela: "La sociedad española os lo agradece"
- La reina ha despedido al equipo de emergencia de la AECID que se desplegará en el país venezolano
- "Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño", ha dicho en la terminal 4 de Barajas
La reina Letizia ha destacado este miércoles el "rigor" con el que la cooperación española responde ante las peticiones de ayuda internacional en la despedida del equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela en respuesta a la petición de ayuda tras los dos terremotos que han dejado más de 1.900 muertos y 10.500 heridos.
"La manera en que acompañáis y ayudáis a quienes sufren, la sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha dicho la reina en Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la despedida del equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en el país venezolano para ofrecer asistencia sanitaria a los afectados por los seísmos.
“La reina Letizia, acompañada del ministro Albares, despide a un equipo médico que parte hacia Caracas desde el aeropuerto de Barajas.#LaHora1J pic.twitter.com/TU5hAaivTW“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2026
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que también ha participado en el acto de despedida, ha confirmado que el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 26. El balance provisional de afectados de nacionalidad española incluye a 150 personas que permanecen desaparecidas y a otras 12 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por los terremotos
Más allá de cómo se gestione o articule la cooperación y ayuda humanitaria españolas, ha dicho la reina, que en los últimos años ha visto el "modo" en que tienden la mano a a las personas que lo están pasando mal: "Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño".
Los reyes Felipe VI y Letizia trasladaron el pasado jueves su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que asolaron el país y que dejan más de 1.700 muertos, 19 de ellos españoles.
"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", expresaron en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X en el que además transmitieron su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre".
Start, el hospital de campaña de la AECID
El Gobierno ha ofrecido enviar esta semana a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil el hospital de campaña START de la AECID con capacidad para atender tanto a los heridos por los devastadores terremotos que han asolado el país como a enfermos y otros pacientes, incluidos partos.
Un despliegue que ha ofrecido España en el marco de la respuesta del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que "permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades nacionales y el conjunto de actores humanitarios presentes en el país, evitando duplicidades y garantizando que la asistencia llegue allí donde más se necesita".
La oferta realizada en esta ocasión, después de que "las autoridades venezolanas ya han solicitado apoyo sanitario internacional", es que el hospital de campaña pueda desplegarse en su formato EMT-1.
El START (Spanish Technical Aid Response Team) es el equipo médico de emergencias de la Cooperación Española, liderado por la AECID, y su principal característica es que puede desplegarse con rapidez en escenarios de emergencia humanitaria, como el que atraviesa en estos momentos Venezuela, para ofrecer atención sanitaria urgente, segura y de calidad.