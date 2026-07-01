La reina Letizia destaca el "rigor" del equipo médico que parte a Venezuela: "La sociedad española os lo agradece"

La reina Letizia ha destacado este miércoles el "rigor" con el que la cooperación española responde ante las peticiones de ayuda internacional en la despedida del equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela en respuesta a la petición de ayuda tras los dos terremotos que han dejado más de 1.900 muertos y 10.500 heridos.

"La manera en que acompañáis y ayudáis a quienes sufren, la sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha dicho la reina en Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la despedida del equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en el país venezolano para ofrecer asistencia sanitaria a los afectados por los seísmos.

“La reina Letizia, acompañada del ministro Albares, despide a un equipo médico que parte hacia Caracas desde el aeropuerto de Barajas.#LaHora1J pic.twitter.com/TU5hAaivTW“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2026

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que también ha participado en el acto de despedida, ha confirmado que el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 26. El balance provisional de afectados de nacionalidad española incluye a 150 personas que permanecen desaparecidas y a otras 12 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por los terremotos

Más allá de cómo se gestione o articule la cooperación y ayuda humanitaria españolas, ha dicho la reina, que en los últimos años ha visto el "modo" en que tienden la mano a a las personas que lo están pasando mal: "Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño".

Los reyes Felipe VI y Letizia trasladaron el pasado jueves su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que asolaron el país y que dejan más de 1.700 muertos, 19 de ellos españoles.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", expresaron en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X en el que además transmitieron su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre".