La Policía británica no ha retirado este maniquí por quejas de ciudadanos paquistaníes, es un bulo

Difunden en redes sociales un vídeo en el que la Policía británica sube un maniquí a un furgón policial y aseguran que lo confiscan de una tienda de ropa después de recibir quejas de ciudadanos paquistaníes que consideraban que iba vestida con "ropa inmodesta". Es un bulo. Son imágenes de una protesta el 20 de noviembre de 2025 en Londres contra la decisión del Gobierno británico de prohibir el grupo activista 'Palestine Action'.

Una publicación de X compartida más de 9.000 veces desde el 29 de junio difunde un vídeo de 32 segundos en el que se ve a la Policía británica metiendo un maniquí en un furgón policial y se lee el siguiente rótulo en inglés: "La Policía británica confisca un maniquí de tienda. Tras las quejas de la comunidad paquistaní sobre la 'ropa inmodesta'". El mensaje que adjunta esta grabación asegura que "la Policía británica confisca el maniquí de una tienda de ropa después de recibir quejas de ciudadanos paquistaníes que consideraban que estaba vestido con 'ropa inmodesta'".