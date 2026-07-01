La Policía británica no ha retirado este maniquí por quejas de ciudadanos paquistaníes, es un bulo
- El vídeo corresponde a una protesta de 2025 en Londres contra la ilegalización del grupo activista ‘Palestine Action’
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Difunden en redes sociales un vídeo en el que la Policía británica sube un maniquí a un furgón policial y aseguran que lo confiscan de una tienda de ropa después de recibir quejas de ciudadanos paquistaníes que consideraban que iba vestida con "ropa inmodesta". Es un bulo. Son imágenes de una protesta el 20 de noviembre de 2025 en Londres contra la decisión del Gobierno británico de prohibir el grupo activista 'Palestine Action'.
Una publicación de X compartida más de 9.000 veces desde el 29 de junio difunde un vídeo de 32 segundos en el que se ve a la Policía británica metiendo un maniquí en un furgón policial y se lee el siguiente rótulo en inglés: "La Policía británica confisca un maniquí de tienda. Tras las quejas de la comunidad paquistaní sobre la 'ropa inmodesta'". El mensaje que adjunta esta grabación asegura que "la Policía británica confisca el maniquí de una tienda de ropa después de recibir quejas de ciudadanos paquistaníes que consideraban que estaba vestido con 'ropa inmodesta'".
Una protesta de 2025 contra la prohibición del grupo activista 'Palestine Action'
No es la retirada de un maniquí por las quejas de la comunidad paquistaní, es una protesta de 2025 en Londres contra la prohibición del grupo activista 'Palestine Action'. En VerificaRTVE hemos detectado una grabación que muestra la misma escena desde otra perspectiva publicada en el canal de YouTube de Amnistía Internacional el 20 de noviembre de 2025. Corresponde a detenciones durante una protesta de ese mismo día en Londres, como explica la descripción.
En esta otra grabación de la misma protesta se observa a la mujer que llevaba el maniquí. Con esta imagen publicada en el repositorio de Getty un día después del episodio puedes leer el cartel que le colocaron en la mano, que decía en inglés: "Yo me opongo al genocidio, yo apoyo a Palestine Action". Además, la agencia de noticias Reuters documentó en varias fotografías la confiscación del maniquí que muestra el vídeo de redes y otros momentos de la protesta. Las imágenes las geolocalizamos frente al Ministerio de Justicia británico, en la calle Petty France de Londres (51.499657660847404, -0.1353519106156563).
El 20 de noviembre de 2025 fueron detenidas 47 personas en esta protesta organizada en Londres ante el Ministerio de Justicia en favor de la organización 'Palestine Action', tal y como contó el Canal 24 horas de RTVE. La convocatoria tenía como objetivo principal denunciar la ilegalización de este grupo activista y su declaración como "grupo terrorista" en junio de ese año.
La ilegalización de 'Palestine Action', desencadenante de estas protestas
El 5 de julio de 2025 el Gobierno británico ilegalizó 'Palestine Action', después de que activistas de la organización rociaran con pintura roja varios aviones militares el 20 de junio de ese año con el objetivo de "interrumpir la participación directa de Reino Unido en la comisión de genocidio y crímenes de guerra en todo Oriente Medio". El 1 de julio de 2025, expertos de la ONU instaron al Reino Unido "a no abusar de las leyes antiterroristas contra el grupo de protesta Palestine Action". El 15 de junio de 2026, el Tribunal de Apelaciones del país avaló la prohibición de este grupo propalestino después de concluir que la medida adoptada por el Gobierno fue proporcionada y ajustada a derecho.
Desde que el 23 de junio de 2025 la ministra del interior, Yvette Cooper, anunció la ilegalización en virtud del artículo 3 de la Ley Antiterrorista de 2000, se han convocado protestas en Reino Unido (1, 2). Han sido detenidas más de 3.000 personas por participar en concentraciones o exhibir mensajes de apoyo a la organización, según datos citados por activistas y recogidos por medios británicos.
Un bulo recurrente en varios idiomas
Este vídeo ya se había compartido de forma descontextualizada para difundir el bulo de que la Policía británica retiró un maniquí por quejas de comunidades musulmanas. Encontramos publicaciones de redes sociales de mayo de 2026 que ya comparten esta grabación junto a mensajes que difunden la falsedad de que la Policía de Reino Unido incautó un maniquí de mujer "porque hirió los sentimientos musulmanes" o tras "las quejas de musulmanes por 'mostrar demasiada piel'".
A principios de mayo de 2026, el verificador británico Full Fact, el griego 'Ellinika Hoaxes' y el portugués 'Observador' detectaron publicaciones que compartían este bulo y los desmintieron en sus respectivos idiomas. Un portavoz de la Policía Metropolitana confirmó entonces a Full Fact que el vídeo mostraba la protesta del 20 de noviembre de 2025 y que "el objeto fue colocado en una furgoneta policial".
En VerificaRTVE te hemos desmentido en varias ocasiones bulos de este tipo que consisten en difundir vídeos descontextualizados para extender el discurso de odio racista o islamófobo. Te hemos aclarado que este vídeo no muestra a "extremistas" atacando una iglesia en Inglaterra, es México durante el 8M y te hablamos de la narrativa desinformativa que asegura que los musulmanes querían boicotear la Navidad en Europa.