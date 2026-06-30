Monedero niega haber acosado a una alumna y lleva a los tribunales la sanción que le ha impuesto la Complutense

Juan Carlos Monedero ha negado este martes haber acosado a una alumna después de que trascendiese que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) le ha suspendido de sus funciones durante un año. El fundador de Podemos, a través de un comunicado remitido a RTVE Noticias por su abogada, ha señalado que ha llevado el expediente disciplinario y su resolución a los tribunales, para que resuelva si la actuación del centro universitario "se ajusta a derecho".

La Complutense ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, al concluir el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso. El centro académico remite a "la normativa vigente en materia de protección de datos" para no pronunciarse sobre la suspensión de funciones al profesor Juan Carlos Monedero durante un año por la comisión de una falta muy grave de acoso a una alumna. Desde la UCM, fuentes del Rectorado consultadas aseguran que "no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros".

La resolución señala que del "periodo total de suspensión de un año impuesto" ya se han cumplido "seis meses con carácter de medida preventiva", periodo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión acordado.