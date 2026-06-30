Monedero niega haber acosado a una alumna y lleva a los tribunales la sanción que le ha impuesto la Complutense
- El fundador de Podemos fue denunciado por una alumna por acoso sexista en 2025
- La universidad en la que ejerce como profesor le ha suspendido de sus funciones durante un año
Juan Carlos Monedero ha negado este martes haber acosado a una alumna después de que trascendiese que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) le ha suspendido de sus funciones durante un año. El fundador de Podemos, a través de un comunicado remitido a RTVE Noticias por su abogada, ha señalado que ha llevado el expediente disciplinario y su resolución a los tribunales, para que resuelva si la actuación del centro universitario "se ajusta a derecho".
La Complutense ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, al concluir el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso. El centro académico remite a "la normativa vigente en materia de protección de datos" para no pronunciarse sobre la suspensión de funciones al profesor Juan Carlos Monedero durante un año por la comisión de una falta muy grave de acoso a una alumna. Desde la UCM, fuentes del Rectorado consultadas aseguran que "no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros".
La resolución señala que del "periodo total de suspensión de un año impuesto" ya se han cumplido "seis meses con carácter de medida preventiva", periodo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión acordado.
Investigación abierta en enero de 2025
La Unidad de Igualdad de la Complutense abrió en enero de 2025 una investigación a este docente, mediante un expediente de información reservada iniciado tras recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna. Según indicaron entonces fuentes de la UCM, ese expediente "confidencial" se trasladó desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios y, en abril siguiente, a la Fiscalía que, sin embargo, archivó el procedimiento penal al no apreciar delito "contra la integridad moral", aunque calificó el supuesto comportamiento del profesor como "improcedente" y "reprochable moralmente".
Tras ello, en junio de 2025, el Punto Violeta Somosaguas de la UCM criticó que la Fiscalía archivara la denuncia a Monedero al no apreciar delito contra la integridad moral en el trato a algunas alumnas asistentes a su clase en curso 2021-2022. Por ello, desde el Punto Violeta se solicitó entonces a la universidad que activara la vía administrativa, que finalmente ha resultado en la citada sanción.