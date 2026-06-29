'Il trovatore', la popular obra de Verdi vuelve al Teatro Real hasta el 20 de julio

Il trovatore junto a Rigoletto y La traviata forma parte de la santísima trinidad de Verdi y fue la ópera más popular en vida del compositor italiano. Esta tarde el Teatro Real a las 19:30 horas acoge la primera de las 17 funciones que ofrece el coliseo madrileño hasta el próximo 20 de julio.

Se trata de la reposición de una coproducción con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera que ya se estrenó en el Teatro Real en 2019. La producción de Il trovatore concebida por Francisco Negrín, guía al espectador entre los tenebrosos meandros del drama y resalta las pulsiones ocultas de los personajes.

La ópera sucede de noche, ambientada en Vizcaya y Aragón, se inspira en una obra de teatro de Antonio García Gutiérrez que había triunfado en 1836 en el Teatro del Príncipe, un éxito tan clamoroso que el autor tuvo que salir a saludar al escenario, primera vez que ocurría en Madrid.

Vista de 'Il trovatore' en el Teatro Real. © Javier de Real /Teatro Real

Cumbre del bel canto Verdi encargó al veterano libretista Salvatore Cammarano transformar la truculenta trama del poeta romántico español en un libreto que rehuyera los tradicionales números operísticos ─arias, cabaletas, cavatinas, dúos, tríos, coros, etc.─ y primara la continuidad y fluidez del discurso dramático. Cammarano no le hizo mucho caso, falleció sin terminar la ópera (le faltaba el último acto y revisar el tercero) y creó un libreto con todos los clichés formales del bel canto, aunque de estructura equilibrada: cuatro actos dividido cada uno en dos escenas. La representación dura 2 horas y 50 minutos con un intermedio de 25 minutos. Ksenia Dudnikova interpreta a la gitana Azucena rodeada por los miembros del coro. © Javier de Real /Teatro Real En Il trovatore se cruzan dos líneas argumentales: la venganza de la gitana Azucena, cuya madre e hijo han muerto en la hoguera, y los amores de Leonora, disputada por dos pretendientes: el conde de Luna y Manrico con linajes e ideales muy lejanos. El director de escena parte de los elementos metafóricos del libreto ─el tiempo, el fuego y la noche─ para mostrar los fantasmas y visiones de los protagonistas, atrapados por un pasado traumático, que aflora en los constantes flashbacks de la historia. Verdi compone una ópera llena de belleza melódica y geniales efectos teatrales, que fluye vertiginosa, sorteando los excesos del libreto: música de alto voltaje que arrastra al público a una catarsis colectiva.

Veterano y debutante Il trovatore cuenta con el director musical honorario del Teatro Real, Nicola Luisotti, quien ha dirigido en su foso nueve títulos verdianos, repitiendo varias óperas. Precisamente, con Il trovatore debutó en el Real en 2007 al frente de su orquesta y coro. Luisotti alternara sus funciones con el director hispano-estadounidense François López-Ferrer que se hará cargo de la batuta los días 4 y 15 de julio. El joven debuta al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, de los que fue director musical su padre, Jesús López Cobos.

Cuatro repartos Los protagonistas de Il trovatore serán encarnados por cuatro repartos diferentes con las sopranos Marina Rebeka, Saioa Hernández y Anna Netrebko (Leonora); los tenores Piotr Beczała, Vittorio Grigolo, Celso Albelo y Yusif Eyvazov (Manrico); los barítonos Artur Ruciński, Juan Jesús Rodríguez y George Petean (conde de Luna); y las mezzosopranos Ksenia Dudnikova, Anita Rachvelishvili, Teresa Romano y Clémentine Margaine (Azucena). Los intérpretes tienen doce nacionalidades diferentes y la mayoría han actuado ya en el Teatro Real, con la excepción del tenor Vittorio Grigòlo y de la mezzosoprano Anita Rachvelishvili, que debutan en el escenario madrileño. Este martes Anna Netrebko ofrece un recital en el Teatro Real a las 19.30 horas, acompañada al piano por Pavel Nebolsin y con la participación de la mezzosoprano Elena Maximova y del violinista Kurt Mitterfellner.