Los especialistas de cine protagonizan una ópera de lo más arriesgada

Amores imposibles, tragedias históricas, dramas tremendos, son los mimbres habituales con los que se tejen las óperas tradicionales, pero Los Estunmen es una ópera contemporánea que desafía con humor las convenciones del género y se consagra a un oficio del cine, el de los especialistas de acción.

Los creadores Nao Albet y Marcel Borràs debutan en la escenografía del bel canto con una ópera compuesta por Fernando Velázquez, músico reputado, autor de la música de películas de directores como J. A. Bayona, Guillermo del Toro o Wim Wenders.

Los Estunmen puede verse en los Teatros del Canal del 2 al 14 de junio, en la Sala Roja Concha Velasco. La pieza es una coprodución del Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, Teatros del Canal y el Teatro Real. Además colabora la Joven Orquesta Nacional de España, que interpretará la partitura.

En su carrera, Velázquez ha firmado bandas sonoras para películas como El orfanato, Lo imposible, Un monstruo viene a verme u Ocho apellidos vascos y ha sido reconocido con distintos galardones, entre ellos varios premios Goya. También ha compuesto música para televisión y teatro.

Viaje de venganza A partir de la figura de los especialistas de cine, los stunts, la ópera aborda la violencia, la representación y la construcción contemporánea del héroe. Tras la muerte de su hijo, la protagonista inicia un viaje de venganza guiada por un grupo de personajes que le ayudarán a llevarla a cabo. En Los Estunmen, Albet y Borràs combinan el universo de la ópera con el de los especialistas de acción. Sobre el escenario, comparten espacio cantantes líricos y profesionales acostumbrados a poner su cuerpo en peligro al servicio de la cámara. Nao Albet y Marcel Borràs en 'Los Estunmen'. © Marta Mas Girones Esta ópera en un acto se adentra en el relato histórico del héroe y en cómo determinados ideales asociados a este mito aún atraviesan la cultura contemporánea. “El héroe es un concepto interesante porque funciona como una pieza fundacional sobre cómo debe ser el ser humano”, señala Albet. Por su parte, Borràs subraya que los stunts “representan muy bien al héroe de la contemporaneidad, ya que vivimos en un momento en que no sabemos qué es real y qué es mentira”.