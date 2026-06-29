Declara como imputada la doctora señalada por Carlos Mur como autora del protocolo de residencias de Madrid

La doctora María Teresa Vidán Astiz, jefa del Servicio de Geriatría en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, declarará este martes en calidad de investigada tras ser señalada por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur como la redactora del protocolo que impidió la derivación de ancianos enfermos de residencias a hospitales durante la pandemia.

La facultativa comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey, a las 10:30 horas, cuando han pasado más de seis años desde que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó y aplicó el protocolo, según las asociaciones de familiares impulsoras de la denuncia.

Mur indicó en diversas declaraciones judiciales que él, como responsable de Coordinación Sociosanitaria, se limitó a firmar el protocolo y que la encargada de redactarlo fue la doctora Vidán Astiz. Según asociaciones como 'Marea de residencias' y '7291: Verdad y Justicia', aquellos protocolos fueron la causa de la muerte de 7.291 ancianos en residencias de la comunidad, que por lo general no están medicalizadas.

Tres exaltos cargos del Gobierno de Ayuso imputados Ante el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, al ser preguntado por la jueza si firmó el protocolo de no derivación aprobado el 18 de marzo de 2020, Mur respondió: "Sí, yo firmé el protocolo inicial, como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones". "Era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta como la doctora Vidán, el día 15 de marzo a las nueve de la mañana, en la Consejería de Sanidad y la Mesa de Apoyo al Sermas, encontrándose allí el doctor Burgueño y el doctor Escudero. Y fue enviado a mí mismo y a todas las redes de geriatras de referencia, incluido el doctor Martínez Peromingo y otros geriatras expertos el día 16 por la mañana", expuso entonces Mur. El procedimiento de Arganda del Rey es uno de los que se pusieron en marcha después de que, en octubre de 2024, 109 familiares de víctimas de residencias presentaran una denuncia colectiva por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal, contra diversos altos cargos del Gobierno de Ayuso. De momento, tres exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2020 han sido imputados en media docena de procedimientos. Se trata del citado Carlos Mur, de Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y de Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. El supuesto 'arquitecto' de los protocolos de las residencias de Madrid en la pandemia admite que eran "discriminatorios" También está imputado al menos en un procedimiento Antonio Burgueño, a quien Ayuso nombró como asesor cuando estalló la pandemia y que se encargó de elaborar un Plan de Acción contra el covid. A ellos se suma ahora María Teresa Vidán Astiz.