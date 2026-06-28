Víctimas de la dana se manifiestan en Paiporta, zona cero de la tragedia, para pedir que Mazón deje de ser aforado

Una nueva manifestación de homenaje a las víctimas y afectados de la dana, que causó 230 muertos, recorre este domingo las calles de Paiporta (Valencia), zona cero de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, en la marcha mensual convocada para pedir la supresión del aforamiento del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

La manifestación ha partido a las 19.00 horas de la plaza de la Iglesia de San Jorge de Paiporta y finaliza en la plaza Mayor tras realizar un recorrido circular, donde tiene lugar la lectura de los manifiestos de las entidades convocantes y la interpretación de la canción “El río no tiene culpa” de Alejandro y Maria Laura.

La marcha, como las anteriores, está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano.

Trascurridos 20 meses desde la dana, el cartel de la manifestación se repite con una imagen de Mazón con el chaleco rojo de emergencias y boca bajo y se exige que se le retire el acta de diputado para que deje de estar aforado y se presente en el juzgado de Catarroja que investiga la causa penal de la dana.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha recordado momentos antes del inicio de la marcha que este lunes, día 29, se cumplen 20 meses de la dana y la manifestación pide el no aforamiento de Mazón y que se ponga en manos de la justicia ordinaria.