Víctimas de la dana se manifiestan en Paiporta, zona cero de la tragedia, para pedir que Mazón deje de ser aforado
- Es la primera vez que las víctimas se manifiestan en Paiporta 20 meses después de la tragedia
- Insisten en que las 230 muertes fueron debidas a una "gestión nefasta" del 'expresident'
Una nueva manifestación de homenaje a las víctimas y afectados de la dana, que causó 230 muertos, recorre este domingo las calles de Paiporta (Valencia), zona cero de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, en la marcha mensual convocada para pedir la supresión del aforamiento del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.
La manifestación ha partido a las 19.00 horas de la plaza de la Iglesia de San Jorge de Paiporta y finaliza en la plaza Mayor tras realizar un recorrido circular, donde tiene lugar la lectura de los manifiestos de las entidades convocantes y la interpretación de la canción “El río no tiene culpa” de Alejandro y Maria Laura.
La marcha, como las anteriores, está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano.
Trascurridos 20 meses desde la dana, el cartel de la manifestación se repite con una imagen de Mazón con el chaleco rojo de emergencias y boca bajo y se exige que se le retire el acta de diputado para que deje de estar aforado y se presente en el juzgado de Catarroja que investiga la causa penal de la dana.
La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha recordado momentos antes del inicio de la marcha que este lunes, día 29, se cumplen 20 meses de la dana y la manifestación pide el no aforamiento de Mazón y que se ponga en manos de la justicia ordinaria.
Atribuyen las muertes a "una gestión nefasta"
"Para nosotros fue una gestión catastrófica lo que provocó la muerte de nuestros familiares. Hay detrás un problema climático innegable pero, si no hubiera habido una gestión nefasta, no se hubiera producido la muerte de nuestros familiares", ha manifestado a los medios de comunicación.
Álvarez ha afirmado que si en los días previos se hubiera hecho "anticipación y prevención" no se hubieran producido las muertes, como se hizo en la dana de 2019, y ha indicado que tienen "clarísimo" que "o estás con las víctimas o estás enfrente", y saben "quién está enfrente de nosotros".
La presidenta de la asociación, que lleva una camiseta con la imagen de su padre fallecido en la dana, ha asegurado que la relación con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca es "no es ni buena ni mala, es nula".
Ha recordado que el pasado 17 de junio en Les Corts, cuando asistieron como invitadas para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox, los síndics de estos partidos "no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez", tampoco cuando se produjo una ovación por parte del PSPV y Compromís.
Es la primera vez que la manifestación recorre las calles de Paiporta, zona cero de la catástrofe y donde se produjo el mayor número de víctimas mortales por las inundaciones.
Entre las pancartas, se podía leer 'Ahora todos alzamos la voz por quienes ya no pueden' o 'Llorca y Mazón, la misma mierda son', acompañada de un muñeco de Mazón vestido con traje de preso y las manos manchadas de sangre. También, 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos', y carteles de 'Asesino=Mazón. 230 razones para ir a la cárcel'.