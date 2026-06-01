Pau Alabajos i la Maria canten a les víctimes de l’accident de metro i de la dana a RTVE
- Versionen la cançó ‘Línia 1’ amb motiu del documental ‘Imprevisible inevitable: un trajecte del metro a la dana de València’
- S’estrena el pròxim 3 de juliol en La 1, quan fa 20 anys de l’accident del metro de València
Durant dos dècades ha sigut l’himne de les víctimes de l’accident del metro de València i ha sonat en cada acte i en cada concentració. El cantautor Pau Alabajos ha versionat per a RTVE la seua cançó més compromesa, ‘Línia 1’, de la mà de la cantant La Maria amb una lletra actualitzada que unix a través de la música les històries de les víctimes del metro i de la dana del 29 d’octubre de 2024.
Constituïx la banda sonora original del documental ‘Imprevisible inevitable: un trajecte de l’accident de metro a la dana de València’, que estrenen els servicis informatius de TVE a la Comunitat Valenciana el pròxim divendres 3 de juliol a les 14.00 hores en La 1 amb motiu del 20é aniversari de l’accident del metro de València, on moriren 43 persones i 47 en resultaren ferides.
Dos artistes valencians units en el record a les víctimes
D’esta manera, s’unixen les veus de dos artistes reconeguts de l’escena musical valenciana que han mostrat la seua sensibilitat i el seu suport a les víctimes de les dos pitjors tragèdies del segle al nostre territori. Pau Alabajos, natural de Torrent, on moriren la majoria de les víctimes del metro, va compondre mesos després de l’accident el tema ‘Línia 1’ (Teoria del caos, 2008) per acompanyar les famílies afectades i va constituir un símbol de la seua lluita per la veritat i la justícia. El cantautor va participar en bona part de les concentracions de cada dia 3 en la plaça de la Mare de Déu de València de l’Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol.
Per la seua banda, el compromís de La Maria amb els afectats per la dana s’ha fet sentir des de la tragèdia. Va participar en la represa del programa d'esta casa, La Revuelta, després de la dana i va homenatjar els damnificats amb la seua cançó Mon vetlatori, que ja s’ha convertit en un himne per a les víctimes de la riuada; de fet, va cantar-la de nou en el funeral d’Estat celebrat en el primer aniversari de la dana.