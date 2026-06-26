'Respira', un desgarrador y poético retrato de la ansiedad en viñetas

"¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué tiemblo sin parar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?" (Respira)

Àurea Muñoz Pérez (Barcelona, 1998) es una escritora y docente que sufre ataques de ansiedad, algo que es muy difícil de comprender para uno mismo y mucho más de explicar a los demás (A pesar de que Según los últimos datos, cerca del 30% de los jóvenes sufre de ansiedad y estrés continuo). Por eso, Àurea ha decidido reflejar su experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico en la novela gráfica Respira (Planeta Cómic), ilustrada por Judit Crehuet (Figueres en 1998).

Y lo hace a través de la historia de Lis, una joven que es incapaz de seguir el ritmo de los demás y que, de repente, comienza a sufrir taquicardias y problemas para respirar. Abrumada por la pérdida de su felicidad y el dolor, decide pasar el verano en el pueblo pesquero de su abuela en un intento por resetear su vida y encajar.

Página de 'Respira' (Planeta Cómic)

Preguntamos a Àurea cuando fue consciente de que tenía ansiedad y cómo se sentía. "No puedo decir que exista un momento exacto en el que me di cuenta de que tuviera ansiedad, creo que más bien, al meditarlo, mi personalidad tiende a la ansiedad, sobre todo cuando me sobresaturo, en esos momentos mi mente entra en un bucle de pensamientos que no puedo controlar, un “y sí…” catastrofista, hay tensión muscular, la sensación de que respiro superficialmente… En realidad, en cada momento donde pueda darse la ansiedad la sintomatología puede variar un poco pero persiste el sentir que no respiras correctamente y el pensamiento errático".

Para Àurea, escribir la historia de Lis ha sido terapéutico: "Cuando escribo me desahogo y plasmo en papel todo aquello que me está inquietando, o por lo contrario, que me está apasionando. Pero si que es cierto que cuando empecé a redactar Respira, sentí un gran alivio, una especie de catarsis al poder dejar por escrito una historia de alguien que logra salir de esa espesura que genera la ansiedad, a medida que escribía me sentía más ligera conmigo misma, a pesar de que Lis y yo no compartamos exactamente las mismas vivencias. A través de ella quise hablar sobre algo que sí que me afecta, el hecho de ser una persona introvertida que se ve acallada y empequeñecida en un mundo de ruido y constante exposición, en eso nos parecemos".

Además, para Àurea: "Es fundamental encontrar personas con las que puedas hablar de cómo te sientes, desahogarte sin sentirte juzgado y ser tú mismo. Vivimos en la época en la que más conectados estamos a nivel global y en la que más solos nos sentimos, porque confundimos un “me gusta”, un que alguien siga nuestro perfil con una conexión verdadera y eso solo surge cuando existen conversaciones reales, al hablar de las cosas que nos preocupan, que nos hacen ser quién somos y creamos un vínculo de confianza conseguimos sentirnos más comprendidos".

Página de 'Respira' (Planeta Cómic)

"Una de mis partes favoritas de esta historia es su sencillez y humanidad" En cuanto a lo que decidió a Judit Creuet a embarcarse en este proyecto, nos confiesa: "Una de mis partes favoritas de esta historia es su sencillez, la humanidad y vulnerabilidad de contar las historias pequeñas. Hay algo que me parece muy especial y siempre me interesa en contar historias así de íntimas, en lugar de aventuras heroicas, donde hay mucho en juego". "Sobre las sensaciones -añade la artista-, cuando dibujaba de hecho estaba demasiado relajada y descubrí que me ayudaba forzarme a tener sentimientos más fuertes para inspirarme". "Mientras planificaba las páginas hubo momentos donde me ponía música rapidísima y ruidosa y me sentaba en sitios y de formas expresamente incómodas para intentar agobiarme a propósito. De esta forma, cuando me sentía un poco más como la protagonista, podía pensar formas más eficaces de representar su estado de ánimo", nos comenta Judit. Página de 'Respira' (Planeta Cómic)

"El mar fue nuestra manera de expresar la ansiedad" El mar es otro de los grande protagonistas de la historia, como nos confiesa Áurea: "El mar fue nuestra manera de expresar la ansiedad. Cuando uno se siente ansioso, el síntoma físico más recurrente que acompaña a la ansiedad es el ahogo, sentir que te falta el aire. Fue por eso que situamos la historia en un pueblo costero, rodeado del mar. Si pensamos en el lugar idílico al que ir de vacaciones, un pueblo como Costa Luna sería una opción encantadora, pero para Lis, que teme nadar y está rodeada de ese miedo, fue nuestra manera de expresar que la ansiedad no desaparece cuando tu decides, sino que te acompaña y hasta que no le haces frente sigue allí, persistente y ahogándote". No busquéis Costa Luna en los mapas de España porque no lo encontraréis. "A pesar que es verdad que Costa Luna está inspirada en un lugar real, Calella de Palafrugell, donde fui a hacer fotos durante las primeras etapas del cómic, la idea era que pudiera representar cualquier ciudad costera Mediterránea. Nuestra intención era hacer que la historia pasara en el típico pueblo idílico en el que te imaginas pasando las vacaciones", nos explica Judit. Para mí es un elemento igual de importante en la historia que sus personajes". Territorio 9 Territorio 9 - 'Respira': la ansiedad que araña por dentro con Judit Crehuet y Àurea Muñoz - 25/06/26 Escuchar audio Y es que el mar, el agua, es uno de los protagonistas de la historia. "El mar, igual que la ansiedad de Lis, es una presencia constante que se mantiene durante toda la historia, una fuerza neutra que solo está allí, sin más. Lo que cambia principalmente es como ella lo percibe, al principio como algo oscuro y aterrador, y al final como algo que da menos miedo y con lo que puede aprender a convivir", nos comenta la artista. Cualquier aficionado al cómic o a la pintura sabe que una de las cosas más difíciles de plasmar es el mar. "A mí también me daba miedo dibujar el mar cuando empecé a trabajar en el proyecto, el agua es famosamente difícil de pintar -nos confiesa Judit-. No fue hasta que me puse a ello que descubrí que era capaz de hacerlo, para mí el secreto fue aprender de otros artistas con más experiencia y aprovecharme de las manchas y variaciones de color que el efecto de acuarela ofrece". Página de 'Respira' (Planeta Cómic)

"Es inevitable que nos preocupemos por la imagen que damos a los demás" Preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros también puede desembocar en una crisis de ansiedad. "En el mundo actual es inevitable que nos preocupemos por la imagen que damos a los demás -nos explica Àurea-, estamos constantemente expuestos en las redes sociales, ya sea como publicadores de contenido o como espectadores, no hay ni un solo momento de desconexión, lo que conlleva que tengamos una sensación de estar constantemente percibidos. Parece que haya un ojo que nos persigue allí dónde estamos, incluso en nuestra intimidad, y eso conlleva un malestar enorme, un agobio constante de sentir que debes ser aquella persona que hemos tachado como “perfecta” para que los demás decidan que eres válido en la sociedad". También se nos vende mucho actualmente esa idea de ser nosotros mismos y perseguir nuestros sueños. "Evidentemente deberíamos perseguir nuestros propios sueños, no adueñarnos de una identidad que no nos pertoca solo por sentir el consuelo de encajar, pero aunque hayamos oído siempre, el “se tu mismo”, “persigue tus sueños”, es algo difícil de lograr", añade Àurea. Siendo una historia tan personal, preguntamos a Àurea cómo ha sido la colaboración con Judit. "Trabajar con Judit ha sido una maravilla. Judit y yo nos conocemos desde hace ya unos once años, y tenemos una amistad muy arraigada. Fue en bachillerato cuando empezamos a soñar con crear algo juntas, así que cuando me surgió la idea para Respira no dudé ni un instante en plantearle el proyecto y ella también se sumergió en la historia con una confianza plena". "El tema de la ansiedad, de crear algo que tratara sobre salud mental, nos motivaba mucho a las dos, por lo que cuando nos pusimos manos a la obra trabajamos codo con codo, ella me ayudó un montón a navegar por todo el proceso de creación del guion, y yo me fasciné con cada ilustración que me mostraba. La verdad es que Respira ha sido un trabajo a cuatro manos, no dejamos el guion por un lado y las ilustraciones por otro sino que había una sinergia absoluta que solamente se consigue al trabajar con una amiga", concluye Àurea. Página de 'Respira' (Planeta Cómic)