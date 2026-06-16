'Beyond Mars', un cómic clásico de ciencia ficción que estaba inédito en España

Ya os hemos recomendado en varias ocasiones los grandes clásicos de la prensa norteamericana (Li’l Abner, Polly and Her Pals, Bringing Up Father...) y de la editorial EC, que está recuperando Diábolo ediciones (que acaba de celebrar su 20 aniversario). Y ahora sumamos a la lista un nuevo clásico de la ciencia ficción de los años 50 que permanecía inédito en España y que nos llega en una estupenda edición integral: Beyond Mars. Aventuras en el cinturón de asteroides, del escritor y guionista Jack Williamson y el dibujante Lee Elias.

Jack Williamson (1908-2006), es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, maestro de genios como Isaac Asimov o Harlan Ellison y considerado inventor del término "terraformación" (la adecuación de un planeta o satélite en un hábitat adecuado a la vida terrestre). De hecho, fue el éxito de la serie de novelas Seete Ship, en la que usó ese término lo que hizo que la editora del periódico New York Sunday News, le ofreciera escribir una tira de prensa de ciencia ficción.

En aquella época la televisión amanazaba ya con acabar con el cine y los cómics y el periódico queria publicar cómics exclusivos de calidad de género (ciencia ficción, aventura, misterio y amor), que pudieran hacer frente a esa amenaza.

Página de 'Beyond Mars' (Diábolo ediciones)

Así que reunieron a Williamson con el dibujante Lee Elias, que por aquel entonces tenía 32 años y era un discípulo aventajado de Milton Caniff (Terry y los piratas), aunque ya sabemos que Caniff era inigualable.

En esa época Elias dibujaba comic books, que estaban mucho peor pagados y tenían muchísimo menos prestigio que las tiras de prensa, así que para él también era la oportunidad de dar el salto a la primera división.

El problema es que ni Williamson sabía escribir cómics, ni Lee Elias había dibujando ciencia ficción realista como la que se iba a tratar en la serie. Por eso el periódico presentá a Williamson a uno de los mejores creadores de cómics de la época (y de la historia): Chester Gould, el creador de Dick Tracy, que le dió valiosos consejos que Williamson aprovechó.

Lo curioso es que a partir del 17 de febrero de 1952, la sección de cómics del Sunday News se abría con Dick Tracy en la portada y se cerraba con Beyond Mars en la contraportada.

Página de 'Beyond Mars' (Diábolo ediciones)

"La tira de prensa del futuro" Esa fecha comenzó a publicarse Beyond Mars, que contaba la historia de un grupo de astronautas terrestres que, en el año 2194, habían establecido colonias en fragmentos de planetas destruidos y también habían establecido contacto con extraterrestres. La serie está protagonizada por Mike Flint, un ingeniero espacial que vive en Brooklyn Rock, un asteroide «más allá de Marte». Junto a su compañero de piel verde procedente de Venus, Flint se ve envuelto en una serie de aventuras desenfadadas, luchando contra piratas espaciales, formando equipo con bellas mujeres de carácter fuerte, y lidiando con adictos a la misteriosa droga espacial llamada «polvo de estrellas». Este volumen de gran formato recopila la serie completa, publicada entre 1952 y 1955, con sus colores originales. Página de 'Beyond Mars' (Diábolo ediciones) Mike Flint es un aguerrido astronauta muy parecido a otros héroes de la ciencia ficción de la época, como Buck Rogers o Flash Gordon. Un tipo directo y decidido, que no le tienen miedo a nada y lucha contra las injusticias. Las naves espaciales y extraterrestres que aparecen también son muy parecidas a las que aparecían en esas series y en otras de la época. Con cohetes en forma de puro (con aletas al final) o extraterrestres verdes cabezones o con muchos tentáculos. El autor del intersante prólogo de este volumen, bruce Canwell, también destaca que "mientras que los protagonistas masculinos visten modernos trajes espaciales, las mujeres jóvenes lucen elegantes trajes de los años 50 y las madres siguen llevando batas y delantales". Vistos desde la perpectiva de hoy en día, los modernos diseños espaciales contrastan aún más con la vestimenta de las mujeres. Página de 'Beyond Mars' (Diábolo ediciones)