Diábolo ediciones cumple 20 años haciendo realidad los sueños de los aficionados al cómic y la cultura popular

En 2006, Diábolo ediciones comenzaba su andadura con el cómic Sofía, Ana y Victoria, de un entonces debutante Guillem March. Desde entonces ha publicado más de 700 títulos entre cómic español y europeo, grandes clásicos norteamericanos que parecía que nunca íbamos a poder leer en español, cómics infantiles, novelas, una exitosa línea de cultura popular y, desde hace muy poco, los mangas más bizarros. 20 años en los que ha hecho realidad los sueños de muchos aficionados al cómic y la cultura popular, entre los que me incluyo.

Preguntamos a su editor, Lorenzo Pascual, qué balance hace de estos primeros 20 años: "Haber llegado hasta aquí ya es, en sí mismo, un sueño cumplido. Cuando nació Diábolo nunca pensamos tan a largo plazo; simplemente fuimos trabajando libro a libro, guiados por la pasión y las ganas de hacer las cosas bien. Ahora, al mirar atrás en este 20 aniversario, impresiona ver todo el camino recorrido".

"En estos años hemos publicado más de 700 títulos entre cómics, novelas, cuentos infantiles… construyendo un catálogo del que nos sentimos enormemente orgullosos -añade Lorenzo-. Además, no solo hemos editado obras en todas las lenguas de nuestro país, sino que durante años también publicamos directamente a numerosos autores españoles en francés, inglés, alemán e italiano, algo pionero dentro del sector".

"Pero uno de nuestros mayores motivos para estar orgullosos -asegura Lorenzo-, ha sido recuperar y editar con el cuidado y la dignidad que merecen auténticas obras maestras del cómic, como Li’l Abner, Polly and Her Pals, Bringing Up Father o los legendarios cómics de EC. Poder acercar ese patrimonio cultural a los lectores en ediciones cuidadas y respetuosas ha sido siempre parte fundamental de la identidad de Diábolo".

Unas ediciones muy cuidadas En cuanto a la evolución de sus publicaciones, Lorenzo nos comenta: "Desde los inicios de Diábolo tenía claro que, si el proyecto funcionaba, acabaría ampliándolo hacia otras líneas editoriales. El momento de hacerlo llegó en un salón del cómic, cuando un autor me enseñó la idea de un libro dedicado a los dibujos animados de nuestra infancia. Aquel proyecto terminó convirtiéndose en Abuelito, dime tú, de Guillem Medina, un éxito del que fuimos agotando edición tras edición. Ese fue el impulso definitivo para apostar por la cultura popular, una línea que hoy tiene ya más de 200 títulos publicados. Después llegarían también los libros de ilustración, las novelas de fantasmas y de aventuras, los cuentos infantiles y el manga. Guillem Medina rescata los dibujos animados de los 70 y 80 en 'Abuelito dime tú' JESÚS JIMÉNEZ Lorenzo también destaca que: "Nuestras ediciones siempre han sido muy cuidadas, la mayoría de ellas en tapa dura, ya que entendemos que es la manera de que el cómic o el libro se dignifique y perdure más. Nosotros nunca hemos estandarizado los formatos -salvo en alguna colección-, y creemos que cada publicación tiene que tener su formato adecuado, por eso te puedes encontrar en las estanterías de la editorial, un libro enorme como Thimble Theatre y otro muy pequeñito como puede ser la serie de Lo que nunca te contaron… de Igor". "Como comprobamos en las ferias a las que acudimos, los lectores valoran mucho las ediciones que hacemos, y el lector que se acerca por primera vez a nuestros libros y cómics se queda sorprendido por sus características, que en muchos casos se alejan de lo que se ve en el mercado", añade el editor. 'Thimble Theatre', el cómic en el que nació Popeye, que acaba de pasar a dominio público en EE.UU. Jesús Jiménez

Promocionando el cómic español En estos años, la editorial ha publicado grandes cómics de autores españoles, tanto veteranos como nuevos talentos. Uno de los últimos es Lluvias de carácter débil, de Mauro Entrialgo. "Es un recopilatorio de páginas que el autor había publicado en medios de los más diversos en los últimos años. Humor muy variado que va desde el absurdo a una de sus reflexiones sobre la sociedad. Mauro es el autor del que hemos publicado más cómics en la editorial, creo que sobra decir porqué", asegura Lorenzo. Mauro Entrialgo recopila sus 30 años como ilustrador en 'El dibujosaurio' JESÚS JIMÉNEZ En cuanto a los autores noveles, a muchos los hemos conocido gracias a la revista Cthulhu, una de las pocas, junto a El Jueves, que resisten en el mercado español dominado por las grapas y los tomos. "Comenzamos a publicar la revista al poco de empezar con la editorial, de hecho, el año que viene será también su 20 aniversario. Nos apasionaba el proyecto de una revista de cómics de terror, y estamos muy contentos de llevar ya más de 30 números, varios especiales temáticos y varias reediciones de los mismos". "Por ella han pasado muchísimos autores a lo largo de estos años, y la variedad gráfica y temática ha sido espectacular. Que sea casi la única revista de cómics que sobrevive en estos tiempos en que los quioscos casi han desaparecido es algo que hay que valorar mucho, debido a todos sus colaboradores coordinados en la actualidad por Manuel Mota y Alfonso Bueno", añade el editor. 'Cthulhu', una revista española de cómics de terror que triunfa en Estados Unidos VÍCTOR GÓMEZ

Los mejores clásicos norteamericanos Y, como nos contaba Lorenzo, uno de sus mayores logros es haber rescatado grandes clásicos del cómic norteamericano, como los celebres cómics de EC, que fueron vítcimas de la censura en los años 50 del pasado siglo, en unas ediciones impecables: "Sí, es algo que hasta los propios herederos de Gaines nos dicen, que nuestra edición es la mejor que se ha hecho en todo el mundo. Publicar las revistas de EC en una edición digna en castellano era uno de mis sueños, y afrontamos el reto con todo el cariño del mundo, desde cuidar la impresión a traducir relatos y correos de los lectores, o a volver a colorear todas las historietas tal y como en su momento las coloreó en su mayor parte la gran Marie Severin". "Este mes publicaremos el último volumen de The Haunt of Fear y el tercero de Two-Fisted Tales, y la idea es seguir con las demás colecciones hasta completar todo lo que salió en su momento", añade. Los grandes clásicos del cómic de terror y antibélico vuelven por Navidad Jesús Jiménez Pero... ¿Por qué estos cómics no se han publicado antes en España en buenas ediciones? ¿Es arriesgado económicamente? "Más que arriesgado, lo que resulta es muy laborioso -nos explica Lorenzo-. En todos los sentidos. Son obras muy antiguas, muy voluminosas, algunas con mucho texto y muy complejo de traducir, y el público potencial al que van dirigidas es significativo, pero no muy grande. Son ediciones en gran formato, con muchas páginas, buen papel, y obviamente no son muy baratas, pero los lectores están apreciando el resultado final". Uno de los últimos clásicos norteamericanos que han publicado es Beyond Mars. "Es una serie de prensa de ciencia ficción, inédita en España, que reunió al mítico escritor Jack Williamson y al veterano Lee Elias, que en esta space opera alcanzó uno de los momentos más brillantes de su carrera. Una lectura muy entretenida y gráficamente deslumbrante". 'Gasoline Alley', la centenaria obra maestra del cómic que transcurre en tiempo real, por primera vez en España JESÚS JIMÉNEZ

Una exitosa línea de libros de cultura popular Su línea de libros sobre cultura popular (cine, cómic, televisión, coleccionismo...) ha sido uno de los grandes éxitos de la editorial, que algunas otras han imitado sin acercarse. "Los lanzamientos más inminentes de esta línea son: Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables, de Vicente Pizarro, dedicado como el nombre indica a todo el merchandising del mundial de España, ¡Vivo cantando! 70 años del festival de Eurovisión, de Miguel Martínez Suárez, un nuevo libro de Álvaro Martín sobre la película de Ghibli El castillo en el cielo, y los segundos volúmenes dedicados a Conan y a Lovecraft de Javier Jiménez Barco y Fernando López Guisado respectivamente". Javier Jiménez Barco repasa la historia de Conan en la literatura: "Conan es el aventurero definitivo" Jesús Jiménez "Esta línea es variada, ya que aparte de títulos que apelan más a la nostalgia, tiene también estudios sobre la animación o sobre la literatura de género, pero sí, los dedicados a la nostalgia siguen funcionando muy bien, hay un lector entre los 40 y los 65 años al que le encanta volver a ver las cosas que marcaron su infancia: sus muñecos, las series de televisión, los recortables…", añade Lorenzo. Juan Luis Sánchez: "Para 'Alien', H.R. Giger no diseñó un monstruo, diseñó un trauma con cola" Jesús Jiménez

El manga más bizarro La última línea de la editorial es de manga, pero un manga muy especial, como nos explcia Lorenzo: "Llevaba tiempo pensando en publicar una línea de manga, pero la situación del mercado, más que saturado, y lo que hablaba con nuestras distribuidoras, me lo desaconsejaban. Pero, profundizando en el mercado del manga, tuve noticia de algunos títulos que se estaban recuperando en Japón, y publicando en Estados Unidos, mangas muy bizarros de los años 70 de terror y fantasía, que se escapaban no solo de lo que se hace actualmente, sino también de lo que se hacía esos años en el país nipón". "Muchos de ellos se publicaron en su origen en revistas para adultos, y la originalidad y el morbo que tienen es apabullante. Comenzamos con La invasión de los hongos del espacio, una historia de ciencia ficción que mezcla el tema alienígena con la posesión de cuerpos, y acabamos de publicar Mi familia gorila, un recopilatorio de relatos de Ichiro Lijima, que resultan muy divertidos y a la vez muy perturbadores", asegura. 'La invasión de los hongos del espacio', un clásico del manga de terror por fin en España Jesús Jiménez