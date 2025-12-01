Javier Jiménez Barco repasa la historia de Conan en la literatura: "Conan es el aventurero definitivo"

Aunque muchos le conoceréis por los cómics de Marvel o la película de John Millius protagonizada por Arnold Schwarzenegger, lo cierto es que Conan el Bárbaro es uno de los personajes más importantes de la historia de la literatura, ya que con él y otros personajes como Kull, su autor, Robert E. Howard (1906-1936) creó el género de 'Espada y Brujería'. Casi cien años después de su creación (1932), Javier Jiménez Barco (Chicago-Marte por 15 centavos. Una historia de las revistas pulp) nos invita a descubrir al auténtico Conan (y a repasar toda su bibliografía) en el libro Conan el Bárbaro, su trayectoria por la literatura (Diábolo ediciones).

"Creo que las claves del éxito de Conan son tan complejas como el propio personaje. De hecho, es una figura que ha ido cambiando ligeramente con el paso del tiempo. El Conan que imaginaban los lectores de los años 30, no es exactamente el que visualizaban los lectores de los años 50, o los de finales de los 60, con la imagen dada por el dibujante Frank Frazetta, o los posteriores lectores de comics. Es el aventurero de fantasía definitivo, el individualista que muchos sueñan ser, y un personaje, además, tremendamente carismático".

"En cierto modo -añade el autor-, aunque Howard ya había creado la Espada y Brujería con sus cuentos de Kull, fue Conan quien la impulsó, generando un sinfín de clones e imitaciones. Y es curioso, porque, en apariencia, tanto el personaje como su tipo de historia, parecen, a simple vista, tremendamente sencillos. Pero no son fáciles de imitar. Era necesario alguien con el genio narrativo de Robert E. Howard para impulsar a un personaje así.

Portada del libro 'Conan el bárbaro. Su trayectoria por la literatura' (Diábolo ediciones)

El nacimiento del mito Javier nos comenta cómo surgió el personaje: "Conan nace durante una época en que su autor se encuentra un tanto exhausto y decide tomarse unos días de vacaciones en la frontera mexicana. Tras varias jornadas a base de tamales, alcohol y vaya usted a saber qué más, Howard regresa a su casa con las pilas cargadas y comienza a escribir sobre Conan y su mundo. De hecho, ya durante el viaje de vuelta compone su primera pieza: el poema Cimmeria, y al llegar a su hogar, las historias de Conan bullen en su interior, pidiéndole salir. Durante meses, no es capaz de escribir nada que no sea un cuento de la saga de Conan". "Por supuesto, el personaje de Kull influyó también bastante, no tanto en Conan, sino en su mundo, pues Howard bosquejó un ensayo seudo-histórico llamado La Era Hiboria donde conectaba el fin de la Atlántida de Kull con el comienzo de la Era donde vivía el cimmerio. Además, uno de los primeros cuentos de Conan en ser terminados (y el primero que se publicó) era un cuento de Kull que le había sido rechazado a Howard en su día. El autor recicló parte de ese cuento, cambió el entorno y el personaje protagonista (menos melancólico y sombrío, y más volcánico y campechano), además de añadir una serie de secuencias con el hechicero Toth Amon. Así nació el cuento El fénix en la espada, que se publicó en diciembre de 1932, iniciando la serie". Pero... ¿Cómo era la prosa de Howard? "Howard poseía un talento narrativo tremendo -asegura Javier-. Domina el ritmo y la narrativa como nadie. Además, logra expresarse con una curiosa concisión. Es capaz de ofrecerle al lector una serie de descripciones con las mínimas pinceladas imaginables. Sin precisar de largos y numerosos párrafos, consigue plasmar una atmósfera de gran potencia, conectando directamente con la mente del lector. Posee también un tremendo dominio de la épica, además de una habilidad innata para la lírica y la poesía. Por todo ello, en un buen cuento de Conan, el lector puede toparse al mismo tiempo con una historia que exuda una atmósfera mágica repleta de sentido de la maravilla, de combates épicos e incluso, en ocasiones, de una belleza trágica y emotiva". Página del libro 'Conan el bárbaro. Su trayectoria por la literatura' (Diábolo ediciones)

Howard se basó en la historia y la geografía europeas Para crear ese mundo donde combatían sus héroes bárbaros, Howard se basó en la geografía y la historia europea. "Howard tenía en mente una gran parte de las civilizaciones arcaicas cuando ideó el mundo de Conan y, en la zona central del gran continente hiborio, superpuso, en un mapa de trabajo, un mapa de Europa con un mapa de los reinos de su continente de leyenda, aunque hay que tener en cuenta que el contorno general de unos y otros no coincidían del todo, debido a la supuesta deriva continental". "La Cimmeria de Conan acabaría convirtiéndose en Irlanda y Escocia, Asgard y Vanaheim en los países nórdicos. Al sur, Estigia sería algo así como el antiguo Egipto y, en nuestro caso, España quedaría entre los reinos de Argos y Zingaria, principalmente el segundo: un reino de caballeros con nombres seudoespañoles, con hidalgos orgullosos y con una importante flota marítima", añade el autor. El mapa de la era Hiboria creado por Howard R

Los mejores relatos originales de Conan Javier Jiménez Barco realiza un interesante análisis de todas las obras de Conan escritas por Howard, así que le hemos pedido que nos diga cuáles cree que son las mejores: "La hija del gigante de hielo es uno de ellos. Muy breve, pero tremendamente poético y con mucha fuerza. La torre del elefante también estaría en la lista. Tiene de todo. Ese asalto para robar la torre del hechicero Yara ha sido la base de decenas de miles de partidas de rol". “La reina de la Costa Negra -continúa-, es otro relato que tiene de todo: acción, erotismo, horror, aventura y un romanticismo de lo más evocador. Es una narración muy completa. Clavos rojos es, seguramente, una de las historias más trabajadas y complejas, y el uso que hace Howard de la atmósfera que rodea a Conan y Valeria es magistral. Por último, Más allá del Río Negro me parece uno de los cuentos más brutales, apasionantes y potentes que escribió Robert E. Howard. En él se ve la deriva del autor hacia cierto tipo de relato acerca de los salvajes días de la frontera. Es una maravilla". Página de 'Conan el bárbaro. Su travesía por la literatura'

Los continuadores de Robert E. Howard Howard se suicidó el 11 de junio de 1936, tras la muerte de su madre. Pero otros autores continuaron las aventuras de Conan, como Lyon Sprague De Camp y Lin Carter. "Es curioso -asegura Javier-, porque, aunque Sprague de Camp estuvo involucrado desde el principio en dichas continuaciones, él mismo escribió más bien poco. Todo comenzó en los años 50, cuando aparecieron los tomitos de Gnome Press. De Camp llenó uno de ellos con narraciones de Howard que no eran de Conan, pero que él había alterado para que sí lo fueran. Luego, en esa misma colección, un autor europeo, Bjorn Nyberg, publicó un pastiche que continuaba la única novela de Howard sobre Conan, y De Camp, una vez más, retocó su texto, para aparecer acreditado junto a él". "Posteriormente, en la edición en libro de bolsillo de finales de los 60, esa que llevaba las icónicas cubiertas de Frazetta, De Camp echó mano de Lin Carter, para ampliar aún más el supuesto canon de Conan. Por un lado, todos esos tejemanejes de Sprague de Camp consiguieron que el personaje se mantuviera fresco entre el fandom del fantástico y propició la llegada de los comics de Marvel, que tuvieron una importancia capital. Por otro lado, una gran parte de estos añadidos (y no digamos los que vinieron después) no llegaban al nivel de calidad y de fuerza del material original. Así que tienen su parte buena y su parte no tan buena, sobre todo teniendo en cuenta que, en años posteriores, muchos lectores no tenían claro que en esas recopilaciones había pastiches mezclados con material original". Página de 'Conan el bárbaro. Su travesía por la literatura'

Frazetta, ¿el mejor ilustrador de Conan? En esos años el ilustrador Frank Frazetta (1928-2010) creó la imagen definitiva de Conan, como nos explica Javier: "Cuando Sprague de Camp logra vender su proyecto de una serie de libros de bolsillo sobre Conan a la editorial Lancer, el editor se pone en contacto con Frazetta para que realice las cubiertas (pintó ocho de las once originales). La primera que realizó fue la de Conan the Adventurer, seguramente la más icónica de todas, con Conan apoyado en su espada, sobre una montaña de enemigos muertos, una moza reclinada sobre él y un fondo ocre con una calavera en el cielo. Curiosamente, cuando el editor le envió a Sprague de Camp el boceto de Frazetta, a éste no le gustó nada. Hay que tener en cuenta que De Camp debía ser un sujeto bastante aburrido, sobre todo si lo comparamos con Howard". Portada de Frazetta para 'Conan the adventurer' "Pero la opinión de De Camp, por suerte, no le importó gran cosa al editor de Lancer, y Frazetta obtuvo luz verde para seguir. Años después, el artista confesó que se había basado en una combinación de los rostros de Charles Bronson y Jack Palance para imaginar el semblante de Conan. Sin duda, sus ilustraciones plasman un salvajismo primario y una fuerza que maridan a la perfección con el enfoque de Robert E. Howard. No creo que nadie haya podido lograr imágenes de una fuerza tan tremenda. Steranko, Bob Larkin y Sanjulian han realizado auténticas maravillas, y, en fechas más recientes, Mark Schultz y Gary Gianni casi han llegado a igualarlo. Pero como Frazettta, ninguno". Frank Frazetta, el rey de la fantasía que dejó su huella en Conan o Mad Max JESÚS JIMÉNEZ

Una estupenda documentación Destacar la documentación que maneja Javier para el libro, tanto literaria como visual. "En realidad, llevo toda la vida recopilando información al respecto, no tanto con el objetivo de escribir un libro, sino por pura pasión hacia la obra de Howard. Así que, en realidad, ya estaba todo reunido. Supongo que la clave a la hora de abordar un libro de estas características (y ya llevo unos cuantos) radica en no dejarse desbordar por el conjunto que se va a desarrollar y empezar, antes de nada, por llevar a cabo una estructura básica de TODO lo que debe llevar el libro que quiere uno hacer. Una vez que esa estructura está acabada y ordenada, ya puede uno centrarse en cada capítulo (o en cada subcapítulo), despacito y con buena letra, tirando de toda la información que, como te decía, tenía ya, o en la cabeza, o recopilada". "En cuanto a las ilustraciones, ha sucedido algo similar. Tras años de coleccionar y recopilar, he dedicado las pausas en la escritura a escanear, limpiar y ordenar todas las ilustraciones que me parecía que casaban con el texto, de modo que, cada vez que acababa un capítulo, tenía ya listas todas las ilustraciones de dicho capítulo ordenadas según dicho texto. Por supuesto, muchas de ellas acaban fuera a la hora de maquetar el libro, que es algo (la maquetación) de lo que yo no me encargo. Pero al menos un 75-80% de ellas sí que aparecen", añade Javier. Ilustración de Frazetta para 'La hija del gigante helado'

Las novelas de Conan en España Tras leer sobre todas las novelas que se han publicado sobre Conan (y las que se siguen publicando) nos preguntamos: ¿Cómo ha sido la aparición de dichos libros en España? "En España aparecieron relativamente pronto -asegura Javier-. Algunos cuentos aislados se publicaron ya en los años 40. Y después, el “canon aumentado” de De Camp se publicó en los 70 por Bruguera, en los 80 por Forum (es la edición que tiene mucha gente) y en los 90 por Martínez Roca. En cuanto al canon real, el que es solo de Howard, ha sido publicado en tres tomos por Timun Mas y, recientemente, por Minotauro. Y existe una edición en cuatro tomos, por Sportula, que es formidable. Tanto las ediciones de Minotauro como la de Sportula todavía se pueden encontrar, a poco que uno busque un poquito". "En cuanto a las novelas inéditas, escritas por otros autores, son legión. Desde algunas clásicas de Andrew Offut, a muchas de las que se publicaron en los 90 por Tor Books. Quizás, la más reseñable de todas estas sea la última de todas: Conan of Venarium. Por otra parte, en los últimos tiempos, Titan Books está sacando un buen número de nuevos pastiches. Quizá demasiados. Y esto solo en lo que se refiere a autores anglosajones. Ya habrás visto en el libro que hay, literalmente, centenares de pastiches rusos y checos. Así que sí, queda muchísimo Conan inédito por traducir". Portada de 'Conan of Venarium'