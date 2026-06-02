Por fin podemos leer en español, completo y en su formato original, el mítico cómic de terror 'The Haunt of Fear'
- También se publica el tercer tomo de un clásico del cómic antibélico: Two-Fisted Tales
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Hace unos días hablábamos con Lorenzo Pascual sobre el 20 aniversario de Diábolo Ediciones, una editorial que, entre otras cosas, está realizando una impagable labor de recuperación de grandes clásicos del cómic norteamericano. La mejor prueba de ello son sus estupendas ediciones (las mejores del mundo, sin ninguna duda) de los cómics de los años 50 de la editorial EC, que siguen siendo míticos por su enorme calidad y por su lucha contra la censura de la época (que perdieron). Y es que pocas publicaciones han sido tan importantes e influyentes en la historia del medio.
Gracias a Diábolo ya hemos completado algunas de las mejores series de la editorial como Tales from the Crypt (Terror) Weird Science (Ciencia Ficción) o Shock Suspenstories (Intriga y Género Negro), a las que ahora podemos sumar The Haunt of Fear, otro de los tres grandes títulos de terror que publicó EC, que llega a su final con un quinto número lleno de terroríficas historias. Ya solo quedaría publicar The Vault of Horror, para completar ese mítico trio de títulos de terror que fueron los más populares de la editorial.
Diábolo ediciones también publica el tercer tomo (de cuatro) de uno de los primeros cómics antibelicistas de la historia y, posiblemente, el mejor. Nos referimos a Two-Fisted Tales, del que también os hablaremos a continuación.
'The Haunt of Fear. Volumen 5'
Como destacábamos, The Haunt of Fear. Volumen 5, es el último volumen de esta colección que ocupa un lugar destacado en historia del cómic. Un tomo que incluye los números 25 a 28 de la colección, publicados originalmente entre mayo de 1954 y diciembre de 1954.
"Hay algo atemporal en los cómics de terror de EC de los años cincuenta: son sofisticados, a veces divertidos, ciertamente sorprendentes, a veces sangrientos, con algo que siempre te arrastra a la siguiente página, lo quieras o no. Eran una visión destilada del "¿Qué pasara a continuación?". He intentado hacer eso desde entonces y EC fue el comienzo. Así describe. en el prólogo del tomo, el director Tom Holland (Noche de miedo, Muñeco diabólico), la enorme influencia que tuvieron estos cómics en todos los chavales de su generación. Algo a lo que contribuyó que fueran prohibidos por la censura (por el tristemente famoso Comics Code Authority).
Una cosa que hizo inolvidables estos cómics es que cada una de las historias tenía un fantasmagórico anfitrión (la Vieja Bruja, el Guardián de la Cripta y el Guardián de la Bóveda) que nos introducía en los relatos, de entre seis y ocho páginas. Unas terroríficas historias que también se hicieron muy populares por sus famosos finales sorpresa o inesperados. Una estructura que ha sido (y sigue siendo imitada) en el género de terror.
Unos relatos terroríficos que fueron escritos por grandes guionistas como Otto Binder, Al Felstein, Carl Wessler o Jack Oleck. Aunque en muchas ocasiones el propio editor, el popular Bill Gaines aportaba la idea central del relato que luego era desarrollada por los guionistas, como Feldstein.
Otra cosa que contribuyó a la gran popularidad de estos cómics es la enorme calidad de los artistas que plasmaban estas pesadillas en el papel. Así, en este volumen encontramos historias dibujadas por míticos dibujantes como Jack Davis, George Evans, Marie Severin, Jack Kamen, Reed Crandall... y, por supuesto, Graham Ingels, también autor de las terroríficas portadas. Todos ellos figuran entre los grandes genios de la historia del cómic.
El tomo también incluye relatos breves de terror, anuncios de la época y editoriales, entre los que destacamos el del último número, el 28, que está encabezado por una esquela con las fechas de la desaparición de las revistas de terror y suspense de EC y donde los responsables de la revista anuncian que, debido a la censura: "este será probablemente el último número que leas de esta revista... Aunque en EC seguimos creyendo, como en el pasado, que las acusaciones contra los cómics policíacos y de terror son un completo disparate, a estas alturas no tiene sentido intentar defender este tipo de literatura. Económicamente nuestra situación es grave, las revistas que no llegan al quiosco no se venden. Nos vemos obligados a capitular. nos rendimos. ¡ESTAMOS HARTOS!".
80 años después, esa censura está volviendo o amenazando con volver. Por eso estos cómics de EC son auténticos tesoros de la lucha por la libertad. Aparte de su innegable calidad literaria y artística.
'Two-Fisted Tales. Volumen 3'
Con el cierre de esos cómics de terror y género negro, EC se centró en colecciones de humor (MAD), ciencia ficción (Weird Science Fantasy) o guerra (Two-Fisted Tales). Esta última también está siendo publicada actualmente por Diábolo ediciones que acaba de sacar el tercer tomo (de cuatro). Un cómic pionero en su forma de tratar el género y que ha pasado a la historia por sus potentes mensajes antibelicistas, lo que, sumado a la calidad de sus artistas, lo convierte en un clásico atemporal y, posiblemente, en el mejor cómic antibélico de la historia.
Este segundo tomo, contiene los números 30 a 35, publicados originalmente entre diciembre de 1952 y octubre de 1953. Y en él nos encontramos otro puñado de historias míticas que, tras su apariencia de cómic bélico y de aventuras, desarrollaban argumentos antibelicistas, recreando la crueldad de la guerra y sus batallas a lo largo de los tiempos, así como el sufrimiento de los inocentes.
En sus páginas encontramos historias ambientadas en la guerra de Corea, la Edad Media, la Primera y la Segunda Guerra Mundial... Destacando dos números especiales dedicados a la Guerra de Secesión Norteamericana. También encontramos cómics sobre el cruce de los Alpes del ejército de Aníbal en su camino hacia Roma o sobre otras figuras históricas como el aviador francés Georges Guynemer, que consiguió 53 victorias aéreas antes de desaparecer sin dejar ni rastro.
Destacar el prólogo del cómic, firmado por Joe Kubert, mítico dibujante de dos de los cómics antibelicistas más famosos de la historia: Sargento Rock y El As Enemigo (ambos junto al guionista Robert Kanigher). Kubert cuenta cómo trabajar con el guionista Harvey Kurtzman, en una de las historias incluidas en este volumen, cambió su vida: "Me esfuerzo por alcanzar la excepcionalidad que Harvey siempre logró reflejar en su obra. Para bien o para mal, es lo que intento lograr en mi trabajo. Aprendí la lección de un maestro".
Harvey Kurtzman empezó a trabajar para EC en estas revistas antibelicistas y que se convertiría en uno de los puntales de la editorial. En este volumen firma una de las portadas y muchos de los guiones (el resto son de Jerry de Fuzio). Y, tras la desaparición de los cómics de EC, crearía la mítica revista Mad (1952), que cambiaría la historia del humor.
Estos cómics no solo son historia del Noveno Arte por sus guiones críticos y emocionantes. También por los grandes artistas que plasmaron esas narraciones en viñetas y que siguen estando entre los más admirados e imitados de la historia, como Wally Wood, Jack Davis, John Severin, Johnny Craig, Bill Elder, John Severin, Ric Estrada...
Unas historias que critican la irracionalidad de la guerra y la matanza indiscriminada de inocentes que, lamentablemente, siguen plenamente vigentes debido a los conflictos armados como los de Ucrania o la Franja de Gaza.
La traducción de las historias de ambos volúmenes corre a cargo de Santiago García, mientras que los textos adicionales los ha traducido Alfonso Bueno.
Destacar, además, que estas ediciones son incluso mejores que las norteamericanas, porque se ha tenido muchísimo cuidado para que el color de las historias sea lo más parecido posible al original, manteniendo así la atmósfera, que es tan importante en la mayoría de ellas.