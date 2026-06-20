El romance y el humor llegan a la mitología española en 'Mythic Love: Iberian Legends'

Si viene el hombre del saco a buscarnos y somos pequeños, mejor que nos portemos bien. Tampoco augura un buen presagio la visita del Coco. Figuras populares que forman parte de la mitología ibérica asociadas a lo tenebroso, a la noche. Pero hay muchas más. Las meigas, el Busgosu, el Gaueko forman parte de un imaginario ibérico que ha sobrevivido principalmente gracias a la tradición oral. El estudio español Platonic Games ha juntado a unos cuantos, combinando misterio, humor y romance, en una novela visual, un tipo de videojuego donde prima la narrativa y la interacción conversacional.

El camino fácil habría sido optar por mitologías más populares, como la griega o la nórdica, y así llegar a un público más amplio. La elección del folclore y las leyendas ibéricas es una reivindicación de un patrimonio cultural no tan conocido por los españoles. En Mythic Love: Iberian Legends (PC y Mac), el jugador cruza accidentalmente a otro plano existencial, a un reino habitado por los personajes de la mitología ibérica. Durante la estancia, hay que decidir qué tipo de relación establecemos con estas criaturas, si queremos ligar con ellas, si solo queremos una amistad, si decidimos condenar a la humanidad con su ayuda o, sin más, pasamos de todo. “Tus decisiones determinarán si terminas enamorado, traicionado o simplemente… obliterado”, avisa la página web del juego.

El gran desafío de Platonic Games Para Platonic Games, este videojuego ha supuesto un gran desafío. Conocido por sus títulos para móviles y estética kawaii —Sweet Sins, Sailor Cats o Kawaii Kitchen—, ha dejado atrás su seña de identidad en busca de algo diferente y ambicioso. “Llevo casi quince años desarrollando juegos para móvil y me apetecía dar el salto al PC”, cuenta por videollamada Valeria Castro, cofundadora del estudio. Y añade que la idea surge más por un deseo personal que por otra cosa, “Una de mis mejores amigas es escritora y otra artista. Me pareció un buen género para juntar el potencial de ambas con una idea que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, la de los mitos españoles”. A priori, parecía que hacer una novela visual no iba a ser complejo. Valeria Castro no imaginaba que estaba a las puertas del mayor desafío del estudio en sus más de diez años de historia. Creía que era un estilo de videojuego muy contenido. Fue lo contrario. “Es un género del que no sabía mucho, la verdad. Me lancé sin haber jugado a una visual novel en mi vida”, confiesa sonriente. Y la falta de experiencia la llevó a adentrarse en un terreno en el que no es fácil construir una historia interactiva en la que cada decisión del jugador modifica su relación con los personajes y el devenir de la historia. La obra modesta se convirtió en un guion de más de 300.000 palabras, cinco caminos posibles, 32 finales distintos y unas veinte horas de juego si completas todas las tramas de Mythic Love: Iberian Legends.

Las novelas visuales, un género muy exigente En apariencia, las novelas visuales parecen muy sencillas. Desde fuera lo que se ve son una sucesión de ilustraciones estáticas acompañadas de texto, pero esa fachada esconde unos códigos y unos engranajes narrativos más sofisticados. Y no solo porque cada conversación tenga múltiples variantes que alteran el rumbo de los acontecimientos. Hay una serie de comandos que son comunes a las novelas visuales y que hay que conocer para satisfacer a los fans del género. O las diferentes expresiones de los personajes en cada escenario, “todo lo que está escrito hay que implementarlo cuadro a cuadro. En cada cuadro de texto tienes que elegir la expresión, la animación, dónde está colocado, qué ocurre en el fondo. Es muchísimo trabajo. Luego tú lo ves fluido y parece sencillo. Eso significa que hemos hecho bien nuestro trabajo”, comenta Valeria. Para que las piezas encajasen, el estudio tuvo que contar con dos especialistas en diseño narrativa y novelas visuales. Con su ayuda, reorganizaron la estructura del juego y lo adaptaron al género conversacional. “Acabamos con más de 30 finales. Pensábamos que cada recorrido duraría dos horas y ahora la trama más corta dura cuatro”. La extensión se ha ido tanto de las manos que, por temas presupuestarios, sólo sale en dos idiomas, español e inglés. Juana, uno de los personajes de Mythic Love: Iberian Legends (Platonic Games)

Un proyecto rescatado de un cajón Mythic Love es un videojuego que viene de lejos. Platonic Games lo tenía guardado en un cajón. En 2023, surgió la posibilidad de hacer una campaña de crowdfunding y sacarlo adelante con las aportaciones de la comunidad. Quedó aparcado, aunque había gran parte del trabajo realizado. “Un año después volví a verlo y pensé: “Qué pena que todo esto no vea la luz solo porque estamos agotadas”. El componente de las mitologías españolas era demasiado tentador para dejarlo en el olvido. “Siempre me ha gustado mucho la mitología, pero como casi todos, he crecido más con los griegos o los egipcios. Y como soy otaku también me interesaba la japonesa”, pero un día en una conversación se dio cuenta de lo olvidada que estaba España en ese aspecto. Tras investigar mucho junto a la guionista del juego, recopilaron historias que para varias generaciones han caído en el olvido. “Pensábamos que tampoco habría tantas, que no tendríamos una mitología reconocible, pero descubrimos todo lo contrario. En el País Vasco hay una mitología increíble. En Galicia también se conservan muchas tradiciones. Son zonas muy arraigadas a las leyendas. En otras zonas pasan más desapercibidas, sobre todo para la gente joven, pero cuando vas a pueblos pequeños, ahí si son más conocidas”, explica Valeria.

Criaturas de diversos lugares de la Península Ibérica Mythic Love: Iberian Legends reúne a criaturas procedentes de diferentes regiones de la península y las reinterpreta con una estética contemporánea, una versión libre del folclore tradicional. El Gaueko, señor de la mitología vasca, o Bu, búho antropomorfo de plumaje negro relacionado principalmente con la zona de Castilla-La Mancha, son algunas de las figuras que conviven en el universo del juego, donde el humor y el romance están presentes a partes iguales. Según Valeria Castro, “queríamos hacer un proyecto casual y divertido, que se ría mucho de sí mismo, con muchas coñas de “Españita” y mucho humor absurdo”. Imagen de Mythic Love: Iberian Legends (Platonic Games)

Humor, diversidad e inclusión Ese humor es el contrapunto a una de las creencias más extendidas sobre la mitología ibérica, donde muchas criaturas comparte orígenes parecidos. “Casi todos son monstruos comeniños. Era un invento para que los niños no salieran de casa por la noche, como el Coco y el Hombre del Saco. Construimos un mundo a partir de estos tópicos”, y despertar curiosidad en los jugadores. “Mi mensaje favorito es que no debemos olvidar nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras tradiciones. Son parte de nuestra identidad. Si alguien juega, ve un personaje y luego busca quién era realmente, ya hemos conseguido lo que queríamos”, resalta la responsable de Platonic Games. Recuerda el caso de una jugadora vasca probando el videojuego en el pasado Barcelona Game Fest. Al encontrarse durante la partida con Gaueko, lo reconoció al instante porque había escuchado historias de él cuando era pequeña. La diversidad e inclusión han sido dos elementos que el equipo de Platonic tenía claro desde el comienzo del desarrollo de Mythic Love. Normalmente, en las novelas visuales el planteamiento romántico tira del clásico “chico liga con chica” o viceversa, se limitan las opciones amorosas según el género del protagonista. Aquí las opciones están más abiertas, se puede elegir la identidad del personaje y decidir libremente si quiere tener una relación romántica y con quién. “Fue algo completamente natural. Somos un equipo diverso y ni siquiera se nos ocurrió platearlo de otra forma. Tenemos personajes bisexuales, trans y no binarios porque forman parte de nuestro entorno. No es una decisión de marketing”, subraya Valeria, que reconoce que esa decisión complicó la traducción del juego al inglés. “Si hubiéramos hecho lo habitual habría sido mucho más fácil, pero no habría quedado tan bien”.

Referencias visuales japonesas con toque occidental Suele ser un género muy marcado narrativa y visualmente. Las novelas visuales beben mucho del anime y del manga. Es un tipo de videojuego muy japonés. Todo un reto para Platonic Games, acostumbrados a una estética kawaii, un movimiento cultural representado con personajes de ojos grandes y cuerpos pequeños. El reto para Carolina Álvarez, artista principal del estudio, ha sido mantener su sello y construir un estilo más estilizado. Y el resultado está a medio camino entre la animación japonesas y un toque occidental. “A Carolina le ha costado. Ella nunca ha dibujado anime. Le pasaba referencias y le recordaba que quería algo así, pero con su toque personal. Y creo que ha conseguido una mezcla maravillosa”. Imagen promocional de Mythic Love: Iberian Legends (Platonic Games) 5