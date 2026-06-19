El presidente del Parlamento y una líder opositora inician el diálogo para la transición democrática en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta encargada), ha recibido este jueves a la opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y quien ha regresado este mismo día al país para establecer una hoja de ruta para una transición democrática, centrada en la reconstrucción de las instituciones y la celebración de un proceso político abierto.

La reunión ha estado impulsada por Estados Unidos, que ha señalado que la nueva agenda también contempla el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio Legislativo, en Caracas. Previamente a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, Figuera declaró a la prensa que primero se reuniría con el encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, y luego con Jorge Rodríguez.

"Mesa técnica y política paritaria" El Parlamento venezolano controlado por el chavismo ha informado que, tras la reunión entre Rodríguez y Figuera en Caracas, ambas partes han acordado crear una "mesa técnica y política paritaria" con una agenda y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de acuerdos para el futuro del país. Figuera, quien preside la instancia parlamentaria que reivindica la continuidad de la AN elegida en 2015, ha regresado a Venezuela para participar en estos encuentros y asegura que trabaja en una agenda destinada a garantizar libertades políticas y de expresión. La opositora ha sostenido que su retorno responde a gestiones relacionadas con el proceso de transición impulsado por el respaldo internacional. María Corina Machado afirma que será candidata presidencial en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela