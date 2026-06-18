El tiempo el fin de semana del 19 de junio en España: llega el verano con ola de calor y más de 40 grados

España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026. Coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo, con 39 grados en Zamora, y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una dorsal sobre Europa, junto a otros factores, como una masa sahariana, y la elevada insolación de esta época del año, pueden favorecer que los termómetros se disparen, con un episodio de mucho calor, según las predicciones de la Aemet.

Persistirá el calor intenso entre el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

El tiempo el viernes 19 de junio: 11 comunidades en aviso Las altas presiones dejarán una jornada estable en Baleares y en buena parte de la Península, a excepción del interior, donde podrían darse chubascos y tormentas por la tarde. Salvo por la presencia de nubes bajas en el Cantábrico y de nubes de evolución en las mesetas y en las zonas de montaña del interior, los cielos en la Península y Baleares estarán despejados o con algunas nubes altas. Durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona. Por la tarde, son probables los chubascos y las tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur. Calima ligera en el tercio este y Baleares. Hay 11 comunidades en aviso amarillo por calor o tormentas: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja. Las temperaturas máximas bajarán en el norte, subirán en el sureste y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán en Baleares y el centro peninsular, bajarán en el noreste y oeste de Galicia, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Se esperan pocos cambios en las temperaturas de Canarias.

El tiempo el sábado 20 de junio: calor intenso y tormentas El sábado dará comienzo a un episodio de temperaturas muy altas que continuará al menos durante los primeros días de la semana siguiente. La estabilidad predominará en casi toda la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta en gran parte del territorio. En el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. En los sistemas montañosos del centro y las mesetas se desarrollarán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que pueden ser fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León. En Canarias los cielos estarán poco nubosos o despejados excepto en el norte. Habrá polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Baleares está en aviso naranja por calor y hay otras ocho comunidades en aviso amarillo por altas temperaturas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Mientras, Castilla y León está en aviso amarillo por tormentas. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio será moderado en zonas expuestas.

El tiempo el domingo 19: 42 grados en Bilbao El domingo se prevén máximas de hasta 42 grados en Bilbao, y de hasta 41 grados en ciudades como Ciudad Real, Zaragoza, Toledo, Lleida, Jaén o Córdoba. El lunes, podrían superarse los 43 grados en Zaragoza y Lleida y los 42 grados en Ciudad Real y Logroño. "Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano", ha afirmado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Ha explicado que, a partir del sábado se registrará "calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10° superiores a las normales para esta época, tanto de día como de noche, e incluso más de 10° por encima de lo normal en puntos de la mitad norte". Así, se superarán los 35° y no se bajará de 20 grados de forma casi generalizada y se superarán los 40° en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur. También será intenso el calor en las islas Baleares, según el portavoz de la Aemet.