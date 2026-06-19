Flora Tristán: mucho más que una residencia. Un proyecto social que ve peligrar su futuro  

La residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en el Polígono Sur de Sevilla, afronta semanas de incertidumbre. Más de 150 estudiantes, la mayoría en situación de vulnerabilidad, han recibido una notificación de la Universidad Pablo de Olavide en la que se les comunica que el edificio, de titularidad pública, cerrará temporalmente a partir de agosto para acometer unas obras de mantenimiento. La decisión ha generado preocupación entre los residentes, que temen perder una de las pocas alternativas de alojamiento asequible existentes para jóvenes.

"Somos una comunidad con lazos estrechos con los habitantes de un barrio golpeado", reconoce Amanda Garrido una de las residentes. Porque la inquietud va más allá de una cuestión residencial. Desde hace más de dos décadas, la Flora Tristán se ha consolidado como un proyecto de intervención social vinculado al barrio con la renta per cápita más baja del país.

Sus estudiantes participan en actividades educativas, culturales y comunitarias junto a asociaciones vecinales y colectivos sociales. Por ello, muchos consideran que el posible cierre supone una amenaza para un modelo que trasciende la función de alojamiento universitario.

Jack, estudiante inmigrante de filología hispánica, asegura que muchos no disponen de otra alternativa habitacional y que el proyecto ha permitido a jóvenes con dificultades económicas acceder a estudios universitarios. "Este es mi hogar", afirma. Las cuotas rondan los 300 euros mensuales, una cifra muy inferior a la que se paga actualmente en muchas residencias universitarias.