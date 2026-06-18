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El Gobierno reconoce como víctimas de la extrema derecha o las fuerzas de seguridad a 63 asesinados entre 1979 y 1983

  • El informe concluye que tras aprobación de la Constitución continuaron las prácticas autoritarias bajo un "patrón de impunidad"
  • La comisión reconoce a 34 víctimas de actuaciones de extrema derecha y 29 de excesos policiales
Incidentes tras una protesta de estudiantes en Barcelona, en diciembre de 1979
Incidentes tras una protesta de estudiantes en Barcelona, en diciembre de 1979 EFE
RTVE.es / Agencias

Tras dos años de trabajo, la comisión impulsada por el Gobierno para estudiar vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983, ha identificado a 63 víctimas que murieron en ese periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución a manos de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad, dos de ellas en el primer año del Ejecutivo socialista de Felipe González.

En su informe tras la finalización de los trabajos la comisión reconoce a estas 63 víctimas siguiendo dos criterios: que los casos acabaran en muerte y que ocurriera en un contexto de violencia por motivaciones políticas.

En concreto, hay 34 víctimas de actuaciones de la extrema derecha y 29 de excesos policiales entre el 29 de diciembre de 1978 ,la fecha de entrada en vigor de la Constitución) y el 31 de diciembre de 1983, todas ellas acordadas tras un intenso debate en el seno de la comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado, Fernando Martínez.

La mayoría de víctimas son de 1980 (28 casos), seguido de 1979 (22 casos), 1981 (9 casos), 1982 (tres casos) y 1983 (un caso).

La comisión concluye que, entre 1979 y 1983, siguió habiendo prácticas autoritarias bajo un "patrón estructural de impunidad" y menciona el terrorismo de ETA entre los focos de violencia. Eso sí, las personas vinculadas a grupos terroristas quedaron excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó esta comisión.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))

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