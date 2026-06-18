De 'El cautivo' a 'Cucaracha', Julio Peña: "El teatro es un deporte de equipo"
- Cucaracha puede verse del 20 al 28 de junio en la Sala Verde de los Teatros del Canal
- Dirigida por Julián Fuentes, las actrices Esther Acebo e Hiba Abouk se alternan en la protagonista
Julio Peña se hizo un hueco en la gran pantalla interpretando a un joven Miguel de Cervantes en El cautivo, un papel por el que estuvo nominado al Goya como actor revelación, para el que tuvo que adelgazar diez kilos y afeitarse el pelo para simular unas entradas que no tiene. Ahora sube a las tablas de los Teatros del Canal y se pone en la piel de un estudiante que prepara sus exámenes finales con la amenaza latente de ser reclutado en cualquier momento.
La escocesa Sam Holcroft, autora residente del Royal National Theatre de Londres, disecciona a una generación obligada a crecer en un mundo atravesado por la violencia de la Gran Guerra en Cucaracha, una obra escrita en 2008, que sigue de plena actualidad.
Sin ubicación temporal ni espacial precisa, la pieza ha sido adaptada por Javier Amman, que también interpreta a uno de los alumnos de la función, y ha sido "muy fiel al original". El director Julián Fuentes destaca "la absoluta calidad del texto, maravilloso y casi perfecto" que le recuerda a algunas obras de Calderón o Shakespeare.
Violencia explícita
Peña destaca "el buen rollo" durante los ensayos que permite abordar una propuesta visceral y contemporánea con música fuerte, luces estroboscópicas, escenas de violencia explícita y en la que se fuman cigarrillos (sin carga de nicotina). El actor asegura que "el teatro es un deporte de equipo y estamos todos muy compenetrados".
El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha subrayado que es la primera vez que dos actrices comparten el papel principal. El elenco está encabezado por Esther Acebo, visiblemente embarazada -sale de cuentas en octubre-, que se alterna con Hiba Abouk en el papel de la profesora de un grupo de adolescentes. La docente se aferra a una idea casi ingenua y a la vez heroica: "Si aprenden a pensar, serán libres".
En el aula de un instituto, Peña, Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann reciben una lección sobre supervivencia, adaptación y selección natural. La clase de biología sirven como punto de partida para reflexionar sobre la educación y su poder para salvarnos, en un montaje que no da tregua al espectador, a lo largo de una hora y cuarenta y cinco minutos sin interrupción.
Fuera del aula, el mundo se encuentra sumido en un conflicto devastador, presentado como “la Guerra Justa”. Poco a poco, los alumnos son llamados a filas, mientras la educación, la normalidad y las expectativas de futuro comienzan a desmoronarse. La obra retrata a una juventud que ha perdido la inocencia, marcada por la incertidumbre, la violencia y la guerra que se infiltran en la vida cotidiana.
Reflexión social
Queba ha indicado que, como interprete, es "un privilegio contar esta historia" y espera que Cucaracha ayude a reflexionar al público una vez bajado el telón. Añade que "nuestro superpoder como seres humanos está en la cooperación, en avanzar juntos".
La producción corre a cargo de Producciones en Crudo y la Manjoya Producciones, con la colaboración de la Escuela Universitaria de Artes TAI, que consolidan su apuesta por el teatro contemporáneo internacional y por textos que dialogan de forma directa con la realidad social.
Tras su estreno absoluto en el Centro Niemeyer de Avilés, la pieza podrá verse del 20 al 28 de junio en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Las cuatro primeras funciones, del 20 al 24 de junio, están protagonizadas por Esther Acebo, mientras que Hiba Abouk toma el relevo del 25 al 28 de junio.
Esta previsto que Cucaracha gire por otras ciudades de España. Las próximas citas son Palencia, Valencia y Oviedo, pero también se representará en Palma o Cartagena.