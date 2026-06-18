De 'El cautivo' a 'Cucaracha', Julio Peña: "El teatro es un deporte de equipo"

Julio Peña se hizo un hueco en la gran pantalla interpretando a un joven Miguel de Cervantes en El cautivo, un papel por el que estuvo nominado al Goya como actor revelación, para el que tuvo que adelgazar diez kilos y afeitarse el pelo para simular unas entradas que no tiene. Ahora sube a las tablas de los Teatros del Canal y se pone en la piel de un estudiante que prepara sus exámenes finales con la amenaza latente de ser reclutado en cualquier momento.

La escocesa Sam Holcroft, autora residente del Royal National Theatre de Londres, disecciona a una generación obligada a crecer en un mundo atravesado por la violencia de la Gran Guerra en Cucaracha, una obra escrita en 2008, que sigue de plena actualidad.

Sin ubicación temporal ni espacial precisa, la pieza ha sido adaptada por Javier Amman, que también interpreta a uno de los alumnos de la función, y ha sido "muy fiel al original". El director Julián Fuentes destaca "la absoluta calidad del texto, maravilloso y casi perfecto" que le recuerda a algunas obras de Calderón o Shakespeare.

Violencia explícita Peña destaca "el buen rollo" durante los ensayos que permite abordar una propuesta visceral y contemporánea con música fuerte, luces estroboscópicas, escenas de violencia explícita y en la que se fuman cigarrillos (sin carga de nicotina). El actor asegura que "el teatro es un deporte de equipo y estamos todos muy compenetrados". El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha subrayado que es la primera vez que dos actrices comparten el papel principal. El elenco está encabezado por Esther Acebo, visiblemente embarazada -sale de cuentas en octubre-, que se alterna con Hiba Abouk en el papel de la profesora de un grupo de adolescentes. La docente se aferra a una idea casi ingenua y a la vez heroica: "Si aprenden a pensar, serán libres". En el aula de un instituto, Peña, Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann reciben una lección sobre supervivencia, adaptación y selección natural. La clase de biología sirven como punto de partida para reflexionar sobre la educación y su poder para salvarnos, en un montaje que no da tregua al espectador, a lo largo de una hora y cuarenta y cinco minutos sin interrupción. Fuera del aula, el mundo se encuentra sumido en un conflicto devastador, presentado como “la Guerra Justa”. Poco a poco, los alumnos son llamados a filas, mientras la educación, la normalidad y las expectativas de futuro comienzan a desmoronarse. La obra retrata a una juventud que ha perdido la inocencia, marcada por la incertidumbre, la violencia y la guerra que se infiltran en la vida cotidiana.