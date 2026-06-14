Suiza vota este domingo si limita su número de habitantes a un máximo de diez millones de personas para 2050

Los suizos votan este domingo si limitan el total de la población del país a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2050. El referéndum está impulsado desde la derecha representada por el Partido Popular Suizo como una "iniciativa de sostenibilidad" mientras que sus críticos la describen como una maniobra antiinmigración.

La población de Suiza ha crecido desde 2002 y ha pasado de los 7,3 millones de ese año a los 9,1 millones de ahora, de los cuales un 28% son residentes suizos nacidos en el extranjero. La inciativa obliga al Gobierno a imponer restricciones de residencia y asilo si el número de habitantes rebasa los 9,5 millones antes de esa fecha.

¿Cómo puede afectar a las relaciones con la Unión Europea? Estas medidas podrían provocar un efecto bola de nieve en las mismas relaciones entre el país y la Unión Europea: a las personas admitidas provisionalmente ya no se les concederían permisos de residencia permanente y la reunificación familiar también se vería restringida. Suiza amplía la investigación por el incendio en la estación de Crans Montana e imputa al alcalde En cuanto a la inmigración regular, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, los acuerdos internacionales que contribuyen al crecimiento demográfico, comenzando por su acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea.