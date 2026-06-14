Suiza vota este domingo si limita su número de habitantes a un máximo de diez millones de personas para 2050
- El partido más votado, populista de ultraderecha, quiere limitar la presencia de extranjeros, el 28% de la población
- Las encuestas prevén un resultado muy ajustado
Los suizos votan este domingo si limitan el total de la población del país a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2050. El referéndum está impulsado desde la derecha representada por el Partido Popular Suizo como una "iniciativa de sostenibilidad" mientras que sus críticos la describen como una maniobra antiinmigración.
La población de Suiza ha crecido desde 2002 y ha pasado de los 7,3 millones de ese año a los 9,1 millones de ahora, de los cuales un 28% son residentes suizos nacidos en el extranjero. La inciativa obliga al Gobierno a imponer restricciones de residencia y asilo si el número de habitantes rebasa los 9,5 millones antes de esa fecha.
¿Cómo puede afectar a las relaciones con la Unión Europea?
Estas medidas podrían provocar un efecto bola de nieve en las mismas relaciones entre el país y la Unión Europea: a las personas admitidas provisionalmente ya no se les concederían permisos de residencia permanente y la reunificación familiar también se vería restringida.
En cuanto a la inmigración regular, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, los acuerdos internacionales que contribuyen al crecimiento demográfico, comenzando por su acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea.
Se prevé un resultado muy ajustado
Una encuesta de la radiotelevisión estatal suiza (SBC) muestra que el 52% de los preguntados se opone a esta iniciativa, pero el respaldo se mantiene en el 45% y un 3% de los consultados está indeciso, de acuerdo con el sondeo publicado el pasado 3 de junio.
Tanto el Gobierno como el Parlamento han rechazado esta "iniciativa de sostenibilidad", como la describe el Partido Popular Suizo, para liberar al país de la "presión derivada de la densidad de la población", que tiene en la inmigración a uno de sus factores agravantes e impide un "desarrollo demográfico sostenible".