Misioneras en Kinshasa: ayudar a las más vulnerables

Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 15:50h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

El hospital Telema Kintambo abrió hace 37 años en Kinshasa para atender a personas con problemas de salud mental. Desde entonces está al frente allí la asturiana Ángela Gutiérrez Bada, misionera de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús: "El cardenal nos llamó porque aquí nadie se ocupaba de los enfermos mentales. El enfermo mental aquí no es bien visto. Es un enfermo que trae mala suerte, que estorba en casa, que estorba en la familia y que estorba todo el mundo a la ciudad. Son maltratadas, las matan, las pegan, si son mujeres son violadas y las ves con niños...".

Rechazadas por todos Sor Ángela es pequeña, delgada, de pelo cano y una energía inagotable. Recorre el hospital mostrándonoslo con agilidad y determinación, hablando con todo el mundo con una mezcla de amabilidad y firmeza. El programa Objetivo Igualdad visita el hospital gracias al apoyo de Casa África y la embajadora de España en Kinshasa, Carmen Díaz Orejas. Sor Ángela nos lleva por los pasillos donde los pacientes esperan a ser atendidos en las consultas, por la farmacia, por el laboratorio de análisis clínicos... Porque en este hospital se atienden todos los problemas de salud de los pacientes, que pueden tener hipertensión, o diabetes, o SIDA o cualquier otro problema físico además de los que afecten a su salud mental. “Vienen hasta con un golpe de machete en la cabeza. Es tremendo, tremendo...“ Si los enfermos mentales en general son rechazados en República Democrática del Congo, las mujeres llevan la peor parte. Sor Ángela ha encontrado a mujeres arrojadas a las zanjas a cielo abierto que sirven de alcantarillado en Kinshasa, abandonadas allí, medio muertas: "Vienen hasta con un golpe de machete en la cabeza... Puedes meter las manos a veces en la herida de la enferma. Los pies quemados... Es algo tremendo, tremendo". Nos muestra a una mujer que llegó con medio pie arrancado por un machetazo. Otra llegó caminando y como pudo desde Goma, en el Este del país, a 2.500 kilómetros de Kinshasa. Su mirada está completamente vacía.

Sobrevivir y recuperarse Muchas personas que llegan al hospital tienen epilepsia, una de las que se podrían llamar aquí enfermedades malditas. Sor Ángela nos explica que las cosas han cambiado a bien para los epilépticos: "Hay mucha gente con epilepsia: hombres, mujeres y niños. Y eso es una de las cosas que nos chocaron más a nosotras cuando llegamos aquí. Pero hoy día ya se sabe que es una cosa que se cura, la gente ya ha comprendido que es una enfermedad y no una cosa de diablos ni de malos espíritus". Sor Ángela y el resto de enfermeras cuidan de las pacientes, las miman, les hablan, las escuchan hasta conseguir que se estabilicen. Si no pueden volver con sus familias o estas las han abandonado, las alojan y mantienen. Para eso necesitan muchos fondos. Sor Ángela cría patos y gallinas para el consumo interno y la venta. Su imaginación ha llegado a poner en marcha el programa "apadrina a una gallina". Además, enseñan corte y confección a las pacientes que pueden desarrollar un oficio. Todas realizan labores de costura y manualidades para elaborar bolsos, muñecas, manteles y todo tipo de objetos que puedan vender para contribuir al mantenimiento de la residencia. "Hacemos todo lo que podemos para que cada chica pueda hacer algo y que se sienta valorizada y que sienta: esto soy yo, esto lo he hecho yo", nos cuenta con una sonrisa. Sor Ángela Gutiérrez muestra algunos de los trabajos de artesanía de las mujeres acogidas en el hospital Telema Kintambo Casa África

Avances en salud reproductiva En la maternidad de Lisungi, en el barrio de Pumbu, en la periferia de Kinshasa, trabaja Ana Gutiérrez, misionera de las Siervas del Sagrado Corazón. Ella fue fundadora de este centro, donde atienden también a todo tipo de pacientes y tienen 82 camas de hospitalización. A finales de los años ochenta, el hospital se fundó para atender a niños malnutridos. Desde 2023, el gobierno cubre la asistencia al parto de forma gratuita en lugares como este. "Hay dos cosas que se han consolidado en África. Las familias y las mujeres en concreto han entendido que las vacunas y el seguimiento prenatal son muy importantes. La mayoría de las mujeres hacen tres consultas prenatales", explica satisfecha Ana Gutiérrez. No obstante, República Democrática del Congo es uno de los países con mayor mortalidad maternoinfantil. Ana Gutiérrez cuenta que esta tasa se debe principalmente a partos mal gestionados por falta de conocimiento, falta de medios o simplemente porque no hay un vehículo para trasladar a la mujer para ser atendida a tiempo. En las zonas rurales, el hospital más cercano puede estar a centenares de kilómetros. "Se reduce mucho la mortalidad gracias a la figura tradicional de las parteras, a las que se puede dar formación básica con la que se pueden enfrentar a problemas y salvar vidas", nos cuenta. La embajadora española en Kinshasa, Carmen Díez Orejas, la periodista Carolina Pecharromán y la directora del hospital de Lisungi, sor Ana Gutiérrez Carolina Pecharromán