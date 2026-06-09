Tres de cada cuatro menores vascos está registrado en alguna red social y el primer móvil llega con 11 años

El límite mínimo para abrir una cuenta en una red social está en los trece años. Y a esa edad, casi tres de cada cuatro niños y niñas en Euskadi están ya registrados en alguna. Si se amplía el rango hasta los 19, casi todos, el 93 por ciento, utilizan alguna plataforma. Y casi el 78 por ciento tienen tres o más. Son datos del informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar' de UNICEF. También indica que el primer móvil llega poco después de los once años.

El estudio también revela que el uso problemático de las plataformas afecta al 4,3 por ciento de los adolescentes vascos. La incidencia es mayor entre las chicas que entre los chicos, y aumenta según avanza la edad. Ese uso problemático se relaciona con mayores niveles de ansiedad, depresión y malestar emocional. Cerca del 14 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que han participado en el estudio aseguran presentar estos síntomas. Y aunque el uso problemático de las redes es minoritario, la mitad de los encuestados dicen que necesitan desconectarse del entorno digital.

Acceso a la pornografía El primer contacto con la pornografía a través de internet se produce, según el estudio a los 12 años. En uno de cada tres casos es de manera accidental. El 30 por ciento de los adolescentes asegura haber consumido pornografía alguna vez. Aquí hay grandes diferencias entre chicos y chicas: el 45 por ciento frente al 14,3 por ciento. El consumo habitual de pornografía se da en uno de cada diez menores. Su uso problemático afecta a uno de cada seis consumidores. Un dato positivo del informe de UNICEF es que descienden los casos de acoso escolar y ciberacoso, con respecto al anterior estudio. El acoso escolar afectaría al 21,4 por ciento de los menores encuestados. Y el ciberacoso al 6 por ciento. En cuanto a la violencia digital en las relaciones de pareja, uno de cada cuatro que la ha tenido alguna vez asegura haber sufrido algún tipo de control, acoso o violencia a través de medios digitales.