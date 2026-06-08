Muere por el ataque de un dron marroquí un hijo del líder histórico del Frente Polisario con otros dos combatientes
- El ataque coincide con la visita del mediador de la ONU Staffan de Mistura
- Lehbib Mohamed Abdelaziz era el cuarto de los siete hijos de Mohamed Abdelaziz
Lehbib Mohamed Abdelaziz, el cuarto de los siete hijos del líder histórico del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz (1948-2016), ha muerto junto con otros "dos combatientes" por el ataque de un dron de Marruecos, ha informado una fuente saharaui a RTVE Noticias.
La fuente ha señalado que, pese a que todavía no se ha desvelado la versión oficial de los hechos, los tres perdieron la vida el domingo por el ataque de un dron marroquí junto al muro militar que divide el Sáhara Occidental.
El Ministerio de Defensa Nacional, citado por la agencia de prensa saharaui (SPS), ha destacado que Lehbib Mohamed Abdelaziz pereció mientras "dirigía acciones combativas contra posiciones de las fuerzas de ocupación marroquíes" junto al muro.
Sin confirmación de Marruecos
Por el momento, Marruecos no ha confirmado esta acción.
Nacido en 1989, Lehbib Mohamed Abdelaziz era comandante y jefe de la Primera Brigada de Reserva de campo, además de miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Se formó en Relaciones Internacionales, pero de joven se integró en el Ejército de Liberación Popular Saharaui y fue ascendiendo. Era una figura destacada dentro de su generación.
Su padre, Mohamed Abdelaziz, fallecido en 2016 a los 68 años de edad de un cáncer, fue uno de los fundadores del Frente Polisario, del que fue su secretario general durante cuatro décadas. Fue también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desde 1982 hasta su deceso.
La muerte de los tres combatientes ha coincidido con la visita del mediador de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, a los campos de refugiados saharauis.
La fuente ha precisado que De Mistura estaba en los campamentos para impulsar las conversaciones entre las partes del conflicto, aunque "la negociación está marcada por una guerra que se están intentando silenciar": Lo que ha pasado "es testimonio claro de que el conflicto está vivo y que la situación está bastante tensa en la región", ha apuntado la fuente saharaui.
El mediador de la ONU, en busca de impulsar el diálogo
El enviado especial comenzó el domingo por la tarde un recorrido por los campos de refugiados en el marco de una gira por la región, donde fue recibido por el representante del Frente Polisario ante la ONU y coordinador de la Misión de la ONU para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), Sidi Mohamed Omar, según la agencia de prensa saharaui (SPS).
El ataque del domingo se produce después de que el pasado 5 de mayo tres proyectiles cayeran en las afueras de la ciudad saharaui de Esmara, sin causar daños, mientras miles de soldados de unos 40 países participaban en las maniobras African Lion, lideradas por Estados Unidos, en varias zonas de Marruecos, entre ellas en áreas del sur, a unos 230 kilómetros de esa población saharaui.
El Polisario reivindicó el mismo día el disparo de los proyectiles, que fue llevado a cabo por "unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui" contra "las bases de retaguardia del ejército de ocupación en el sector de Esmara".
Tras esa acción, EE.UU. acusó al Frente Polisario de "amenazar el progreso" en las negociaciones para hallar una salida al conflicto, que dio un nuevo giro en octubre con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que refuerza la propuesta marroquí de autonomía como base "más viable" para una solución política en un contexto en que la iniciativa de Rabat ha venido recabando un creciente apoyo internacional.
España ha trasladado su apoyo a la propuesta de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, al considerarla como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa".
La iniciativa, presentada por Marruecos en 2007 ante la ONU, contempla un plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental, excolonia española administrada por Rabat en un 80 % pero en disputa por los saharauis del Frente Polisario.
El embajador de Estados Unidos en Marruecos, Duke Buchan, denunció este martes el ataque reivindicado por el Frente Polisario en las afueras de la ciudad de Esmara, en el Sáhara Occidental, y le acusó de "amenazar el progreso" de las negociaciones sobre una solución del conflicto.