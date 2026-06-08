Muere por el ataque de un dron marroquí un hijo del líder histórico del Frente Polisario con otros dos combatientes

Lehbib Mohamed Abdelaziz, el cuarto de los siete hijos del líder histórico del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz (1948-2016), ha muerto junto con otros "dos combatientes" por el ataque de un dron de Marruecos, ha informado una fuente saharaui a RTVE Noticias.

La fuente ha señalado que, pese a que todavía no se ha desvelado la versión oficial de los hechos, los tres perdieron la vida el domingo por el ataque de un dron marroquí junto al muro militar que divide el Sáhara Occidental.

El Ministerio de Defensa Nacional, citado por la agencia de prensa saharaui (SPS), ha destacado que Lehbib Mohamed Abdelaziz pereció mientras "dirigía acciones combativas contra posiciones de las fuerzas de ocupación marroquíes" junto al muro.

Sin confirmación de Marruecos Por el momento, Marruecos no ha confirmado esta acción. Nacido en 1989, Lehbib Mohamed Abdelaziz era comandante y jefe de la Primera Brigada de Reserva de campo, además de miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Se formó en Relaciones Internacionales, pero de joven se integró en el Ejército de Liberación Popular Saharaui y fue ascendiendo. Era una figura destacada dentro de su generación. Su padre, Mohamed Abdelaziz, fallecido en 2016 a los 68 años de edad de un cáncer, fue uno de los fundadores del Frente Polisario, del que fue su secretario general durante cuatro décadas. Fue también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desde 1982 hasta su deceso. Muere Mohamad Abdelaziz, líder histórico de los saharauis La muerte de los tres combatientes ha coincidido con la visita del mediador de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, a los campos de refugiados saharauis. La fuente ha precisado que De Mistura estaba en los campamentos para impulsar las conversaciones entre las partes del conflicto, aunque "la negociación está marcada por una guerra que se están intentando silenciar": Lo que ha pasado "es testimonio claro de que el conflicto está vivo y que la situación está bastante tensa en la región", ha apuntado la fuente saharaui.