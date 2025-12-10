Albares asegura que en la cuestión del Sáhara "no podemos permitir otro medio siglo igual"
- El ministro explica en el Congreso las resoluciones de la ONU, que refuerzan los planes autonomistas de Marruecos
- El giro de posición de Moncloa genera malestar entre sus socios en el Gobierno de coalición
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "todo el mundo" aplaude la posición de España en política exterior, que "está salvando la dignidad de Europa", contestando al diputado popular Jaime de Olano, que le ha acusado de dar "una imagen lamentable" fuera de nuestras fronteras. Así se ha pronunciado en la última sesión de control al Gobierno de este año, tras la cual ha comparecido a petición de EH Bildu, ERC y BNG para explicar las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara, que refuerzan los planes autonomistas de Marruecos sobre la excolonia española y que también apoyó en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez.
Su intervención se ha producido cuando se acaba de cumplir el 50 aniversario de la Marcha Verde (la invasión marroquí del Sáhara) y una semana después de la reunión de alto nivel con Marruecos, en la que Sánchez ratificó el pleno apoyo a la propuesta de Rabat sobre el futuro de esta región.
Un giro que no había sido explicado hasta el momento y que sigue generando mucho malestar entre sus socios en el Gobierno de coalición y en los de investidura, además de las críticas de PP y Vox.
"En el Sáhara, una cuestión pendiente que dura 50 años, no podemos permitir otro medio siglo igual", ha señalado el titular de Exteriores. Albares ha recalcado el apoyo del Gobierno a la resolución propuesta por Washington y adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "por una mayoría abrumadora" el pasado 31 de octubre para renovar por un año su misión en el Sáhara Occidental, conocida como Minurso, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos.
Esta resolución echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui.
Centros de detención de migrantes en Mauritania
Además, EH Bildu, ERC y BNG habían pedido a Albares que diese cuenta de la apertura, según denuncian citando algunas informaciones, de dos nuevos centros de detención de migrantes en Mauritania a cargo de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se trata de dos centros, uno en la capital Nuakchot y otro en la ciudad de Nuadibú, entregados en octubre pasado y que según han explicado a Efe fuentes de Exteriores, están financiados por la Unión Europea para acoger temporalmente a extranjeros tras producirse un desembarco y por un tiempo máximo de 72 horas.
"Los centros que la FIAP ha rehabilitado en Nuakchot y en Nuadibú han contribuido a desmantelar 53 redes de tráfico y trata de personas", ha asegurado el ministro de Exteriores, poniendo el acento en que forma parte de una iniciativa que ha "reforzado la estructura del país para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos" y para hacer "una gestión migratoria digna, siempre respetuosa con los derechos humanos".
El desmantelamiento de las 53 redes de tráfico y trata de personas que ha mencionado Albares se enmarca dentro del proyecto POC Mauritania, iniciado en diciembre de 2021 y financiado por la Unión Europea en el que han trabajado expertos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, en colaboración con la policía de este país africano y autoridades y organizaciones mauritanas e internacionales involucradas en la gestión de migraciones.
En estos centros, construidos a petición de Mauritania y en los que estará presente la Media Luna Roja, se hablará con estas personas para determinar si son vulnerables o solicitantes de asilo internacional y, según el caso, serán derivados a las estructuras competentes. Su funcionamiento está inspirado en los centros de acogida temporal a migrantes de Canarias.
En el caso de que se trate de personas que requieran protección, Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) serían las encargadas de hacer las gestiones una vez se determine su estatus migratorio, ya que cuentan con programas de reubicación.