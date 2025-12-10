Albares asegura que en la cuestión del Sáhara "no podemos permitir otro medio siglo igual"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "todo el mundo" aplaude la posición de España en política exterior, que "está salvando la dignidad de Europa", contestando al diputado popular Jaime de Olano, que le ha acusado de dar "una imagen lamentable" fuera de nuestras fronteras. Así se ha pronunciado en la última sesión de control al Gobierno de este año, tras la cual ha comparecido a petición de EH Bildu, ERC y BNG para explicar las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara, que refuerzan los planes autonomistas de Marruecos sobre la excolonia española y que también apoyó en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez.

Su intervención se ha producido cuando se acaba de cumplir el 50 aniversario de la Marcha Verde (la invasión marroquí del Sáhara) y una semana después de la reunión de alto nivel con Marruecos, en la que Sánchez ratificó el pleno apoyo a la propuesta de Rabat sobre el futuro de esta región.

Un giro que no había sido explicado hasta el momento y que sigue generando mucho malestar entre sus socios en el Gobierno de coalición y en los de investidura, además de las críticas de PP y Vox.

"En el Sáhara, una cuestión pendiente que dura 50 años, no podemos permitir otro medio siglo igual", ha señalado el titular de Exteriores. Albares ha recalcado el apoyo del Gobierno a la resolución propuesta por Washington y adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "por una mayoría abrumadora" el pasado 31 de octubre para renovar por un año su misión en el Sáhara Occidental, conocida como Minurso, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos.

Esta resolución echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui.