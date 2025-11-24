Sáhara Occidental: medio siglo de la Marcha Verde

En vísperas del 50 aniversario de la abrupta salida de España de la que fue su provincia, el Consejo de Seguridad de la ONU ha apoyado –a iniciativa de Estados Unidos– el plan diseñado por Marruecos para el Sáhara Occidental en 2007. Un proyecto que concede una autonomía muy limitada al territorio, bajo la soberanía de Rabat.

La ocupación comenzó con la denominada Marcha Verde y cristalizó inmediatamente después en el acuerdo tripartito firmado en Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. Estos acontecimientos, ocurridos mientras Franco agonizaba en noviembre de 1975, marcaron el inicio de la particular travesía del desierto que vienen padeciendo los saharauis. Después de una larga guerra con este pueblo, el reino alauí pasó a controlar de facto la práctica totalidad de su geografía, sobre todo las áreas que concentran valiosos recursos económicos como la pesca y los fosfatos. Un muro de 2.700 kilómetros, blindado por el ejército marroquí, las separa del desierto más pobre e inhóspito: la pequeña parte controlada por el Frente Polisario.

Exiliados en la provincia argelina de Tinduf y repartidos en campamentos, malviven cerca de 170.000 refugiados a la espera de un referéndum de autodeterminación que no llega. Los intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos explican su apoyo a las acciones de Marruecos durante estas décadas.

Para comprender el origen y las múltiples aristas del problema escuchamos el documental sonoro "Sáhara 1975: bidanis en el laberinto de las arenas". El programa, escrito por Juan Carlos León Brázquez, cuenta con los testimonios del fundador del Frente Polisario, Brahim Gali, y del exministro marroquí Mohammed Larbi Messari. Hablan también militares que vivieron en primera persona el ocaso de la presencia española y el nacimiento de la lucha armada saharaui: el general Mariano Fernández-Aceytuno y los comandantes Agripín Montilla Mesa y Ricardo Ramos Alcaraz de Unamuno. Para contextualizar la fallida descolonización y la posición de los organismos internacionales, intervienen el catedrático de derecho constitucional Carlos Ruiz Miguel; la historiadora Guadalupe Pérez García, experta en el último período colonial español en África; y los periodistas Fernando Martínez Laínez y Pablo Ignacio de Dalmases, que cubrieron estos acontecimientos.

Tres niñas saharauis en el campamento de refugiados de Auserd, en el desierto de Argelia. RNE

Además, se han incorporado las voces de la periodista de RTVE Ebbaba Hameida y del portavoz del Polisario Abdullah Arabi para valorar la evolución del conflicto en los últimos años, especialmente el cambio de postura del gobierno español, ahora alineado con el plan de autonomía marroquí.

