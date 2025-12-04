España y Marruecos firman 14 nuevos acuerdos en una reunión de alto nivel para reforzar "las relaciones bilaterales"

Madrid ha acogido este jueves la XIII Reunión de alto nivel (RAN) entre España y Marruecos, una cumbre que llega en un momento "especialmente positivo para las relaciones bilaterales". Así lo indica el Ejecutivo en una cita que ha ahondado en las relaciones con el país vecino y ha reforzado contactos en áreas como la energía o la ciberseguridad.

El encuentro se produce después de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya respaldado el plan de autonomía de Marruecos para solucionar el conflicto sobre el control del Sáhara y que cuenta con el apoyo de la parte socialista del Gobierno. Este motivo ha llevado a Sumar a no participar en el encuentro, la formación siempre se ha mostrado muy crítica con el régimen marroquí y su postura respecto al Sáhara Occidental.

En la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch. Ambos han estado acompañados de varios ministros: en el caso español, han participado del encuentro los titulares de Asuntos Exteriores, Transición Ecológica, Educación, Agricultura e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"España y Marruecos están unidos por vínculos humanos muy fuertes: la comunidad marroquí sigue siendo la comunidad extranjera más numerosa en España", remarca el Gobierno, y añade que se ha convertido "en la mayor cotizante de la seguridad social".

El Ejecutivo también pone de relieve los intercambios comerciales. Según sus datos, España es el primer socio comercial de Marruecos desde 2012, con un récord histórico en 2024 de intercambios que superan los 22.600 millones de euros.

En total, en la XIII Reunión de alto nivel se han firmado hasta 14 acuerdos. Se trata de nuevos vínculos en materias como la transición digital de las administraciones públicas, la prevención de desastres naturales, la agricultura y la lucha contra los extremismos.

Ambos países han aprovechado esta cumbre para revisar también los avances en la organización conjunta del Mundial de Fútbol del año 2030. España y Marruecos han coincidido en que se trata de un evento que "supera al ámbito deportivo y supone una oportunidad para consolidar los lazos entre ambos continentes", además de aumentar la inversión y el comercio.

Previo al encuentro político, este miércoles se ha celebrado también en Madrid una reunión entre un centenar de empresarios españoles y marroquíes. Según un comunicado de la patronal CEOE, las compañías presentes han ratificado su compromiso de cooperar en sectores estratégicos como la gestión del agua, la movilidad y la energía.

La ONU respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos El encuentro de este jueves llega en un momento marcado por los intereses de Marruecos de tomar el control del Sáhara Occidental. También después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara a finales de octubre una resolución impulsada por los Estados Unidos que avala el plan de autonomía de Rabat que aparca la vía de la autodeterminación. El Consejo de Seguridad de la ONU respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos Adrián Romero Concretamente, la ONU renovó por un año más su misión en el Sáhara Occidental, conocida como Minurso, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos; una iniciativa que echaba por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui. La resolución fue aprobada con 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Rusia, China y Pakistán fueron los tres únicos países que se han abstuvieron, mientras que Argelia, aliada del Frente Polisario, se ausentó. El Congreso reprueba a Sánchez su giro sobre el Sáhara y deja al PSOE solo antes del viaje a Rabat RTVE.es En el caso de España, el Gobierno consideró la propuesta de autonomía de Marruecos respecto al Sáhara Occidental en marzo 2022. Muchos lo vieron como un giro histórico, un lectura que negó Pedro Sánchez. El Congreso reprobó entonces al presidente por su supuesto cambio de posición. Tras la cumbre de este jueves, Sánchez se ha reafirmado en la misma posición. Según la declaración conjunta entre ambos estados, el Gobierno "ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022". Detalle de la declaración firmada entre España y Marruecos Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación El presidente del Gobierno subraya en la declaración conjunta que "una verdadera autonomía bajo su soberanía podría ser la solución más factible" para el Sáhara.

Sumar se desmarca de la cumbre: "No vamos a ceder ni un centímetro del Sáhara" El socio minoritario del Gobierno se ha desmarcado de la cumbre con Marruecos por su postura sobre el Sáhara Occidental. En este contexto, ninguno de los ministros de Sumar ha acudido a la reunión, mostrado su desacuerdo con los socialistas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que aparece leyendo el escrito de un poeta saharaui. "No vamos a ceder ni un centímetro del Sáhara", ha sentenciado la ministra. ““