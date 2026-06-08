La investigadora Eva Nogales, referente del concurso 'Mujer y Ciencia', que promueve las vocaciones científicas desde las aulas

Lleva seis años celebrándose y ya empieza a dar sus frutos. El concurso ‘Mujer y Ciencia’, promovido por el Centro de Profesores y Recursos (CPR), de Almendralejo, implica a los centros educativos de la comarca de Tierra de Barros para que, desde las aulas, se promuevan las vocaciones científicas.

La directora del CPR de Almendralejo, Begoña Hurtado, destaca que en estos años han empezado a notar en sus clases ya empiezan a contar con niños y niñas que quieren dedicarse a la biología molecular, a la biofísica, o ser astronautas. Reconoce que esto, seis años atrás, era impensable.

Desde que comenzó este certamen, hace ya seis años, en cada edición cuenta con una madrina de excepción, siempre referentes en sus ámbitos, para clausurar las actividades. En esta ocasión, la elegida ha sido la investigadora madrileña Eva Nogales, aspirante al Premio Nobel y referente internacional en biología molecular.

Hoy, en el Teatro Carolina Coronado, de Almendralejo, la científica ha confesado sentirse emocionada con este certamen y ha manifestado su esperanza de que su presencia haya servido de motivación y de inspiración entre el alumnado asistente.

Durante el curso escolar que está a punto de finalizar, 600 estudiantes de los centros educativos de la comarca, de entre siete y diecisiete años, han elaborado proyectos basados en la labor científica e investigadora de Eva Nogales. Hoy, los han expuesto en Almendralejo.

Entre el alumnado destacan lo aprendido durante el curso. Alejandro Cansado, por ejemplo, del IES Sierra de la Calera, de Santa Marta de los Barros, destaca sus aprendizajes acerca del fármaco para quimioterapia llamado Taxol, que frena la división de las células cancerosas.

Una iniciativa imprescindible para niñas y jóvenes Iniciativas como ésta son especialmente relevantes entre las niñas y las jóvenes, tradicionalmente infrarrepresentadas en las salidas laborales relacionadas con la ciencia y con la investigación. Por lo tanto, estos proyectos las conectan con las asignaturas científicas. En este sentido, María Rodríguez, alumna del IES Sierra de la Calera, de Santa Marta de los Barros, destaca que en su clase este año han sido más las jóvenes que los jóvenes las que se han sumado al proyecto. Reconoce, además, que, tras esta experiencia, se sienten motivadas para seguir investigando. Con sólo ocho años, Aylén Pozo, estudiante del CEIP Ortega y Gasset, de Almendralejo, pone de manifiesto la principal idea del proyecto, que cualquiera, si quiere, puede llegar a ser científico.

Eva Nogales, referente científica internacional La investigadora madrileña Eva Nogales es biofísica y una de las referentes a la hora de hablar del estudio de la estructura molecular a nivel mundial. Tal y como ha explicado hoy en Almendralejo, ahora mismo se encuentra inmersa en el estudio de los microtúbulos, un componente celular que influyen en la división celular. También tienen su protagonismo en el funcionamiento neuronal. Por todas estas investigaciones, Eva Nogales lleva años sonando como firme candidata para conseguir el Premio Nobel. Nogales reconoce, con humildad, que “por conseguir el Premio Nobel nadie es mejor”, pero sí pone de manifiesto el foco mediático tan importante que se pone en la Ciencia en esa semana en la que se entregan los prestigiosos reconocimientos.