El CNIO inicia un proceso de 'refundación' y nombra una comisión de científicos provisional para acabar con su crisis

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha decidido este lunes iniciar un proceso de 'refundación' con el objetivo de reforzar su estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica, y así superar la crisis en la que está inmerso desde hace meses. Por lo que también ha designado la dirección del centro a una comisión temporal de científicos hasta la aprobación de unos nuevos estatutos, prevista para el primer trimestre de 2027.

El Patronato del CNIO se ha reunido este lunes tras la decisión de Raúl Rabadán de renunciar al cargo de director científico antes incluso de tomar posesión, una decisión que comunicó la pasada semana al Ministerio de Ciencia y que atribuyó a la "politización, polarización y ruido mediático" en los que —a su juicio— está inmerso este centro de investigación y que propician que no existan unas condiciones de estabilidad para liderarlo.

"El objetivo es que este refuerzo le permita al CNIO adaptarse y estar preparado para afrontar los retos de las próximas décadas", han señalado en un comunicado, donde afirman su intención de modificar los estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro. Para ello, se creará un órgano colegiado de Dirección Científica que contará con un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio.

Estos tres científicos serán Óscar Llorca —quien dirige el programa de biología estructural—; Luis Paz-Ares, jefe de la unidad de investigación clínica de cáncer de pulmón del CNIO y del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid; y Fátima Al-Shahrour, directora de la unidad de Bioinformática del citado centro.

Los integrantes de esta Comisión de Dirección Científica y la actual gerente integrarán una Comisión Permanente del CNIO, grupo de trabajo que se ocupará de la gestión diaria del centro y la ejecución del plan de actuación científico y de gestión, participando también en la propuesta de modificación estatutaria y evitando cualquier impacto negativo sobre los proyectos, el personal o los pacientes beneficiarios de la investigación.

"Se favorece así una toma de decisiones más plural y alineada con las necesidades del centro", han indicado, aclarando que, con la entrada en vigor de los nuevos estatutos, prevista para el primer trimestre de 2027, se disolverá la Comisión permanente del CNIO y se pondrá en marcha la nueva gobernanza para el centro.

La presidenta se reúne con los trabajadores del centro La presidenta del Patronato y Secretaria General de Investigación, Eva Ortega, ha mantenido un encuentro previamente convocado con todos los trabajadores del centro que han querido asistir, donde les ha trasladado los acuerdos adoptados por los miembros del Patronato. Durante este encuentro, Eva Ortega también se ha referido a la decisión del doctor Raúl Rabadán de no asumir el puesto, y ha subrayado la labor no solo científica del CNIO, sino la responsabilidad social que este representa. La presidenta del Patronato ha solicitado la colaboración de los trabajadores del centro para evitar el "ruido mediático" sobre el centro y lograr así "recuperar la calma necesaria para seguir posicionando al centro en los puestos de excelencia en los que siempre ha estado". Diana Morant, en el Senado: "El Gobierno nunca va a dejar caer al CNIO"