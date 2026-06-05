El consumo habitual de alcohol entre los jóvenes cae un 60% en los últimos 20 años
- España es el quinto país de la UE con más abstemios, pero a la vez ocupa la segunda posición en consumo diario
- Es un informe del ministerio de Sanidad basado en los datos de la Encuesta de Salud de España
Los jóvenes españoles de ahora beben menos alcohol que los que tenían su misma edad hace veinte años. El consumo ha caído significativamente en esta franja. Entre las personas de 15 a 24 años, la prevalencia de consumo habitual ha pasado del 43,8% al 17,9%, lo que supone una reducción cercana al 60%. Es la mayor caída observada entre todos los grupos de edad analizado y una de las principales conclusiones del informe publicado este viernes por el ministerio de Sanidad, basado en los datos de la Encuesta de Salud de España.
Si atendemos a la población en general, también se observa un descenso respecto al consumo de alcohol al menos una vez por semana. En 2023, lo hacía el 31,1% de la población frente al 48,4% registrado en 2006.
Aumenta el consumo intensivo de alcohol
En general, los datos muestran que los españoles consumen menos alcohol, pero continúan los patrones de consumo intensivo y hay diferencias según el género y el contexto social. Entre las personas consumidoras habituales, el volumen medio diario se concentra cada vez más en los fines de semana, donde llega a triplicar el registrado durante los días laborables.
En 2023, el 16,7% de la población declaró haber realizado algún episodio de consumo intensivo de alcohol en los últimos doce meses. Este patrón continúa siendo más frecuente entre los hombres, aunque se observa un incremento en los grupos de edad intermedia, entre los 25 y los 64 años, así como en determinados grupos de mujeres jóvenes.
Menor nivel educativo o estar en paro, indicadores de mayor consumo de alcohol
El informe analiza las diferencias según sexo, edad, nivel educativo, situación laboral y clase social. Los hombres presentan mayores niveles de consumo de alcohol. Además, las prevalencias más elevadas de consumo de riesgo se concentran en personas con menor nivel educativo, en situación de desempleo y entre la población jubilada.
Respecto a las mujeres, los datos reflejan que las que tienen estudios superiores, trabajo y pertenecen a clases sociales más favorecidas, presentan un consumo intensivo más elevado que el resto.
La cerveza le gana al vino en cuanto a preferencias
La cerveza continúa siendo la bebida alcohólica predominante en la mayoría de los grupos de edad. Se observan también diferencias generacionales en los patrones de consumo. Por ejemplo, el vino mantiene un mayor peso relativo entre las personas de 65 y más años.
España se sitúa entre los países de la Unión Europea que tiene más abstemios. En concreto, el 33,2% de la población declara no haber consumido alcohol durante el último año. Por contra, España ocupa la segunda posición en consumo diario de alcohol, solo por detrás de Portugal.