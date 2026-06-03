Los médicos extremeños alertan del aumento de facultativos sin la especialidad homologada

Los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz han mostrado su preocupación por el incremento de facultativos que ejercen en el Servicio Extremeño de Salud (SES) sin tener homologado su título de especialista. Según denuncian, una medida que se adoptó de forma excepcional durante la pandemia para cubrir necesidades urgentes de personal se ha consolidado con el paso de los años y amenaza con convertirse en una práctica estructural.

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, recuerda que el origen de esta situación se encuentra en las medidas extraordinarias aprobadas durante la crisis sanitaria de la COVID-19. En aquel momento, ante la falta de profesionales, se permitió la contratación de médicos que contaban con una especialidad obtenida en sus países de origen, pero que aún no había sido homologada en España.

Posteriormente, el Servicio Extremeño de Salud aprobó una resolución que facilitaba este tipo de contrataciones. Según Robles, el problema es que una fórmula pensada para responder a una necesidad puntual se ha mantenido en el tiempo.

"Algo que tenía que ser puntual se está normalizando", resume el presidente del colegio cacereño.

De 26 médicos a más de 500 Los datos reflejan el crecimiento de esta situación en los últimos años. En 2018, Extremadura contaba con 26 médicos trabajando sin la homologación de la especialidad correspondiente. En la actualidad, según los datos facilitados por el propio SES, la cifra alcanza los 506 profesionales. Inicialmente, los colegios médicos habían estimado que eran más de 600 los facultativos afectados en la región. No obstante, tras la respuesta de la administración sanitaria, han asumido como referencia la cifra oficial facilitada por el Servicio Extremeño de Salud. Además, el SES señala que desde que comenzó este proceso 117 médicos han conseguido homologar su título de especialista y han regularizado su situación profesional.

Una garantía de calidad y seguridad Los colegios médicos insisten en que su posicionamiento no pretende cuestionar la capacidad profesional de estos facultativos ni impedir su incorporación al sistema sanitario. Lo que reclaman es que la homologación de la especialidad siga siendo un requisito esencial para ejercer como especialista dentro del Sistema Nacional de Salud. Según explica Robles, el título homologado acredita que el profesional ha completado un proceso formativo reglado y evaluado conforme a los estándares establecidos tanto en España como en la normativa europea. A su juicio, se trata de una garantía para los pacientes, para los propios profesionales y para el conjunto del sistema sanitario. El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres sostiene que la acreditación de la especialidad garantiza la calidad asistencial, la seguridad clínica y la equidad en el acceso a los puestos de trabajo. Además, advierte de que la normalización de estas contrataciones puede generar conflictos dentro del propio sistema formativo, ya que algunos de estos facultativos desempeñan funciones en servicios donde también se forman médicos residentes.

La respuesta del SES Desde la Consejería de Salud y el Servicio Extremeño de Salud defienden que estas contrataciones son necesarias para asegurar la atención sanitaria a la población, especialmente en aquellas plazas donde resulta difícil encontrar especialistas disponibles. El SES subraya que todos los profesionales contratados tienen homologado su título de médico, trámite que depende del Ministerio de Educación y que les permite ejercer legalmente la profesión. La dificultad, explican, se encuentra en la homologación de la especialidad, un procedimiento que corresponde al Ministerio de Sanidad y que actualmente acumula retrasos superiores a los tres años. La administración sanitaria recuerda además que esta posibilidad de contratación está amparada por la normativa estatal y por una resolución aprobada en septiembre de 2022.