La Feria del Libro de Melilla se traslada por primera vez al Parque Hernández
- Habrá presentaciones de libros, encuentros con escritores locales y un concierto solidario
- Este año la muestra apostará por acercar la lectura al público infantil
La Feria del Libro de Melilla comienza este miércoles con novedades editoriales y una nueva ubicación. Este 2026, en lugar de hacerla en la calle O'Donnell, se llevará a cabo el Parque Hernández. La consejera de Cultura, Fadela Mohatar, ha reconocido que la anterior ubicación no era la adecuada.
"El fin de semana, sobre todo, la calle O'Donnell se convierte en un sitio de encuentro, de mucho tardeo. El ruido no casaba con las presentaciones de libros", ha asegurado.
Concierto en El Rastro
Este miércoles, día de la inauguración de la feria, los más pequeños tendrán una cita con la escritora nacional Laura Vila. Será a las seis y cuarto en la plaza del Rastro, en colaboración con la entidad Oxígeno Laboratorio Cultural.
"Va a ser una charla sobre literatura, lectura y un concurso muy divertido que se llama "concurso pajareros", basado en su poemario ilustrado 'AVEcedario', según ha explicado a la prensa Fadela Mohatar.
Actividades para todos
El mismo miércoles, a partir de las siete, habrá encuentros con ilustradores. Entre ellos, Francisco Alcaraz Vettoret con su obra 'La Melilla que se nos va'. A las siete y media habrá un taller infantil-juvenil, en las pérgolas del parque, con el dramaturgo Juan Heredia Urbano. Para mañana jueves, continuarán los encuentros con autores locales.
El jueves los autores locales serán los grandes protagonistas. El Servicio de Publicaciones del Hospital del Rey ha sacado para esta feria seis publicaciones, que podrán conocerse esa misma tarde. La consejera de cultura ha detallado que las presentaciones serán de unos 15 a 20 minutos.
El viernes la Consejería de Cultura acogerá una recepción y encuentros con más autores locales, entre ellos, Encarna León, que se han unido para hacer una antología de sus obras. Además por la noche, habrá un festival de música solidario.
El sábado por la mañana habrá también un teatro familiar y un encuentro con la escritora melillense Nieves Muriel.