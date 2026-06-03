La Feria del Libro de Melilla se traslada por primera vez al Parque Hernández

La Feria del Libro de Melilla comienza este miércoles con novedades editoriales y una nueva ubicación. Este 2026, en lugar de hacerla en la calle O'Donnell, se llevará a cabo el Parque Hernández. La consejera de Cultura, Fadela Mohatar, ha reconocido que la anterior ubicación no era la adecuada.

"El fin de semana, sobre todo, la calle O'Donnell se convierte en un sitio de encuentro, de mucho tardeo. El ruido no casaba con las presentaciones de libros", ha asegurado.

Concierto en El Rastro Este miércoles, día de la inauguración de la feria, los más pequeños tendrán una cita con la escritora nacional Laura Vila. Será a las seis y cuarto en la plaza del Rastro, en colaboración con la entidad Oxígeno Laboratorio Cultural. "Va a ser una charla sobre literatura, lectura y un concurso muy divertido que se llama "concurso pajareros", basado en su poemario ilustrado 'AVEcedario', según ha explicado a la prensa Fadela Mohatar.