Tarteso: Ficción y aventura para entender la civilización tartésica en un libro que la acerca al gran público

Los directores de la excavación de Casas del Turuñuelo han dejado, momentáneamente, los instrumentos de excavación, para dar forma a un libro que acerca la civilización tartésica al gran público.

Está escrito por Sebastián Celestino y por Esther Rodríguez, los codirectores del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz). Sebastián Celestino destaca que el libro está pensado para atraer a todos los públicos. Por eso, está escrito con un lenguaje sencillo y de manera cercana para ser accesible a todos los públicos.

Además, el libro es atractivo, ya que utiliza la ficción y la aventura, sin dejar atrás el rigor científico con una doble finalidad: resultar accesible y entendible a todos los públicos.

El libro se adentra en el lado humano de los descubridores El hilo conductor del libro son las personas y los objetos. En este sentido, se centra en los obreros que han encontrado los diferentes hallazgos en la excavación de Casas del Turuñuelo. Tal y como destacan los directores, conocer los entresijos de la civilización tartésica a través de los trabajadores de la excavación pone de manifiesto el lado más humano. De esta manera, la portada del libro es una de las famosas Caras del Turuñuelo, halladas en la excavación en la primavera de 2023. Es, a la vez, el capítulo que cierra el libro, el que se centra en los descubrimientos en el yacimiento de Guareña (Badajoz) porque estos hallazgos son el capítulo más reciente de la historia de una civilización que pobló el Suroeste peninsular hace más de 2.500 años.