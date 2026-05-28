Tarteso: Ficción y aventura para entender la civilización tartésica en un libro que la acerca al gran público
- 'Tarteso', de los directores del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Badajoz)
- Un libro visual y atractivo, a la vez que dotado de rigor científico
Los directores de la excavación de Casas del Turuñuelo han dejado, momentáneamente, los instrumentos de excavación, para dar forma a un libro que acerca la civilización tartésica al gran público.
Está escrito por Sebastián Celestino y por Esther Rodríguez, los codirectores del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz). Sebastián Celestino destaca que el libro está pensado para atraer a todos los públicos. Por eso, está escrito con un lenguaje sencillo y de manera cercana para ser accesible a todos los públicos.
Además, el libro es atractivo, ya que utiliza la ficción y la aventura, sin dejar atrás el rigor científico con una doble finalidad: resultar accesible y entendible a todos los públicos.
El libro se adentra en el lado humano de los descubridores
El hilo conductor del libro son las personas y los objetos. En este sentido, se centra en los obreros que han encontrado los diferentes hallazgos en la excavación de Casas del Turuñuelo. Tal y como destacan los directores, conocer los entresijos de la civilización tartésica a través de los trabajadores de la excavación pone de manifiesto el lado más humano.
De esta manera, la portada del libro es una de las famosas Caras del Turuñuelo, halladas en la excavación en la primavera de 2023. Es, a la vez, el capítulo que cierra el libro, el que se centra en los descubrimientos en el yacimiento de Guareña (Badajoz) porque estos hallazgos son el capítulo más reciente de la historia de una civilización que pobló el Suroeste peninsular hace más de 2.500 años.
Una excavación hasta los orígenes de la civilización tartésica
Tartesia es el nombre que los griegos le dieron a una de las civilizaciones más antiguas de las que tuvieron conocimiento. Fundamentalmente, se estableció entre las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y, tal y como se ha descubierto recientemente, en la provincia de Badajoz. Por lo tanto, se desarrolló en el suroeste de la Península Ibérica entre los siglos VIII y IV a.C. y que, después, desapareció abruptamente.
El libro ‘Tarteso’ nos acerca a los entresijos de esta civilización desde la historia más remota que cuenta Horódoto, el historiador y geógrafo del mundo griego, hasta los últimos descubrimientos, que ponen la vista de nuevo sobre los hallazgos de Casas del Turuñuelo (Badajoz).
Recordamos que el año 2014, en Guareña (Badajoz) aparecieron los restos de un imponente edificio que fue sellado para un sacrificio masivo de animales. Esto puso sobre la pista del que hoy es una de los hallazgos arqueológicos más sobresalientes de la historia antigua mediterránea.
Desde entonces, varias excavaciones en la zona han ido sacando a la luz importantes tesoros. El más importante, las Caras del Turuñuelo, cinco figuras humanas que cambiaron la concepción sobre esta civilización prerromana.
Se trata de piezas que muestran rostros estilizados de gran belleza, muy bien conservados y con todo lujo de detalles. Entre estos, las joyas que portan, que es una de las cosas que más ha llamado la atención de los investigadores.