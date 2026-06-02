El rey apela a "preservar la confianza institucional" ante la "incertidumbre" global en el Cercle d'Economia

El rey Felipe VI ha apelado este lunes a la necesidad de "preservar la confianza institucional" en una etapa "de creciente incertidumbre internacional", además de reivindicar el rol del periodismo para garantizar "la calidad del debate público y la fortaleza de nuestras democracias". Así lo ha dicho durante el acto de entrega del premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea, otorgado al jefe de opinión económica del diario británico Financial Times, Martin Wolf.

Desde Barcelona, el rey ha puesto en valor que, durante décadas, el premiado "ha encarnado una de las formas más exigentes del periodismo: aquélla que no se limita a narrar los acontecimientos, sino que contribuye a interpretarlos y a situarlos en perspectiva". Asimismo, ha destacado que sus artículos "han contribuido a iluminar algunas de las cuestiones más decisivas de nuestro tiempo: la transformación del orden internacional, la creciente fragmentación geopolítica o la necesidad de preservar la confianza institucional".

"Martin Wolf no es únicamente un observador privilegiado de nuestro tiempo. Es, sobre todo, un intérprete lúcido de sus complejidades, alguien que contribuye a enriquecer el debate público", ha asegurado Felipe VI ante el auditorio.

El rey también ha elogiado los análisis de Wolf durante la crisis financiera internacional de 2008, la consiguiente crisis del euro o el Brexit, "al abordar sus implicaciones económicas e institucionales, e incidir en la importancia de la cohesión política de Europa, su lugar en el mundo y las condiciones necesarias para preservar el proyecto europeo en una etapa de creciente incertidumbre internacional".

El rey Felipe VI y el president de la generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la entrega el Premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea al editor asociado del 'Financial Times', Martin Wolf. David Zorrakino David Zorrakino / Europa Press