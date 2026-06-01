Felipe VI recibe al príncipe Alberto de Mónaco en el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre países

El rey Felipe VI ha recibido este lunes al príncipe Alberto de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de una visita de un sólo día que realiza a España acompañado de Charlène, que es la primera vez que viaja a nuestro país desde que es princesa. Esta visita se enmarca en el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre España y Mónaco. Tras mantener este encuentro en la Zarzuela, que también ha contado con un almuerzo de trabajo, el príncipe Alberto ha acudido al palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La agenda de este viaje ha incluido también un recorrido de los reyes y los príncipes de Mónaco por las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, que tiene lugar en el Real Jardín Botánico.

Los reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, este lunes en el Real Jardín Botánico de Madrid. Thomas COEX / AFP

Las exposiciones, que estarán abiertas hasta el 13 de junio, han sido organizadas por el Foro de los Artistas de Mónaco, que está impulsado por el Gobierno del Principado y se convoca cada dos años para dar visibilidad a la creación artística en ese país y que por primera vez se celebra en España.

La última vez que Alberto de Mónaco visitó nuestro país fue hace dos años para inaugurar en Puente Viesgo (Cantabria) una placa conmemorativa a nombre del Príncipe Alberto I y la exposición temporal 'Alberto I de Mónaco, príncipe de la prehistoria', acto que finalizó con la firma de un Convenio entre el Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco y el Gobierno cántabro.