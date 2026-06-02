El paro en Castilla-La Mancha baja de los 115.500 desempleados, la cifra más baja en mayo desde 2008

El paro ha descendido en Castilla-La Mancha durante el mes de mayo en 1.682 personas (-1,44%) con respecto a abril, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. El número total de desempleados ha quedado en 115.455. Al mismo tiempo, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 9.942 cotizantes (1,24%), hasta alcanzar los 814.280 afiliados.

La evolución interanual también refleja una mejora. Castilla-La Mancha cuenta con 7.663 desempleados menos que hace un año, lo que supone un descenso del 6,22%. Además, el número de afiliados ha crecido en 21.701 personas en los últimos 12 meses, un 2,74% más.

Del mismo modo, el desempleo también se ha reducido en mayo a nivel nacional. El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 36.323 personas (-1,54%) respecto al mes anterior, hasta situarse en un total de 2.320.721 desempleados.

El sector servicios concentra la mayor caída de desempleo Castilla-La Mancha acumula ya tres meses consecutivos de descensos del paro, según los datos del Ministerio. Los 115.455 desempleados registrados constituyen la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha descendido en mayo en 30 ocasiones y solo ha aumentado una vez. Eso sí, la reducción registrada este último mes es la más moderada desde 2009. El sector servicios concentró el mayor descenso del desempleo durante mayo. En concreto, el paro bajó en 1.146 personas en servicios (-1,35%), en 299 personas en agricultura (-6,06%), en 162 personas en industria (-1,61%) y en 159 personas en construcción (-2,19%). El paro baja a 2,32 millones, la menor cifra en mayo desde 2007, y la afiliación avanza hasta los 22,3 millones Sofía Soler Aun así, el sector servicios continúa concentrando el mayor volumen de desempleados de la región. Al cierre del mes, este sector registraba 83.483 parados, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 10.308. En el extremo opuesto se situaron agricultura, con 4.637 desempleados; construcción, con 7.102; e industria, con 9.925.

Toledo lidera la caída de parados La caída del desempleo se extendió a todas las provincias de Castilla-La Mancha. Toledo lideró la caída con 661 parados menos, seguida de Albacete (-379), Guadalajara (-262), Ciudad Real (-247) y Cuenca (-133). Las mujeres siguen representando la mayor parte del desempleo registrado. De los 115.455 desempleados contabilizados en mayo, 75.914 fueron mujeres. Por su parte, el número de hombres desempleados se situó en 39.541. El paro juvenil también experimentó una evolución positiva. Entre los menores de 25 años se registraron 237 desempleados menos que al cierre de abril (-2,6%), mientras que entre las personas de 25 años o más el descenso fue de 1.445 desempleados (-1,34%).