No hay pruebas de que "musulmanes" hayan quemado el templo budista Daishoin en Japón

En redes difunden que los "templos budistas empiezan a ser incendiados" en Japón, y lo relacionan con la llegada de musulmanes al país. Estos mensajes comparten imágenes de un incendio en el templo Daishoin. Es una invención sin pruebas. La web oficial del templo ha aclarado que "aún no se ha determinado la causa" del fuego y han denunciado las "especulaciones" y los "comentarios discriminatorios" que circulan en redes. Se trata de mensajes que difunden la islamofobia y que, en otros casos, también utilizan imágenes generadas con inteligencia artificial para expandir el odio contra los musulmanes en Japón.

"Es extraño, ¿verdad? En cuanto Japón importa musulmanes, sus templos budistas empiezan a ser incendiados, igual que las iglesias en toda Europa", dice un mensaje compartido más de 15.000 veces en X desde el 1 de junio. La publicación adjunta un vídeo y dos fotografías de un templo incendiado.