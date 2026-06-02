No hay pruebas de que "musulmanes" hayan quemado el templo budista Daishoin en Japón
- Vuelven a circular bulos islamófobos sobre Japón
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
En redes difunden que los "templos budistas empiezan a ser incendiados" en Japón, y lo relacionan con la llegada de musulmanes al país. Estos mensajes comparten imágenes de un incendio en el templo Daishoin. Es una invención sin pruebas. La web oficial del templo ha aclarado que "aún no se ha determinado la causa" del fuego y han denunciado las "especulaciones" y los "comentarios discriminatorios" que circulan en redes. Se trata de mensajes que difunden la islamofobia y que, en otros casos, también utilizan imágenes generadas con inteligencia artificial para expandir el odio contra los musulmanes en Japón.
"Es extraño, ¿verdad? En cuanto Japón importa musulmanes, sus templos budistas empiezan a ser incendiados, igual que las iglesias en toda Europa", dice un mensaje compartido más de 15.000 veces en X desde el 1 de junio. La publicación adjunta un vídeo y dos fotografías de un templo incendiado.
No hay pruebas de que el incendio haya sido provocado por "musulmanes"
Estas imágenes muestran el incendio en el templo Daishoin, en Japón, cuyo origen todavía se está investigando. En la primera fotografía, arriba a la izquierda, se ve una imagen anterior del templo Daishoin, situado en la isla de Miyajima. La segunda instantánea, en la parte superior derecha, y el vídeo corresponden al incendio del Salón Reikado en este mismo templo budista del pasado miércoles 20 de mayo, como muestran las imágenes coincidentes difundidas en medios de comunicación. Ese mismo día, la web oficial del templo Daishoin confirmaba que el Salón Reikado y el Centro de Recepción de Misen habían quedado "completamente destruidos por el fuego". Aseguran que no ha habido heridos y que el incendio no se ha propagado al resto del monte Misen.
Algunos mensajes en redes sociales especulan con la autoría del incendio y lo atribuyen sin pruebas a los musulmanes, pero las autoridades aún están investigando el origen. En un comunicado del 28 de mayo, el propio templo afirmaba que, de momento "no se ha determinado la causa del incendio" y desmienten las "especulaciones" que circulan en internet, a lo que añaden: "los comentarios discriminatorios y las calumnias basadas en especulaciones parciales no son, sin duda, lo que Kobo Daishi hubiera deseado".
Los incendios en este tipo de edificios son frecuentes en Japón por los materiales que se utilizan en su construcción, como madera o paja, según explica The New York Times. Algunos de los últimos se han producido en el templo Daihoji, en el norte de Japón, o en el santuario Atago, en la ciudad portuaria de Niigata. El mismo salón Reikado del templo Daishoin sufrió otro fuego en 2005.
Esta foto de una mezquita con la bandera de Japón está generada con IA
"En Kawagoe, prefectura de Saitama, los funcionarios municipales han ordenado la demolición de una mezquita no autorizada llamada Japan Jame Masjid Ramzan", afirman en un mensaje en X, publicado en inglés, que ha sido compartido más de 2.000 veces desde el 1 de junio. "Fue construida sin permisos en una zona de urbanización restringida (...) El propietario, una empresa vinculada a Pakistán, ha acordado ahora cooperar en su desmantelamiento", continúa la publicación, que ilustra la información con una imagen de una mezquita junto a una bandera de Japón y varios obreros sobre un andamio. La foto está generada con IA.
En VerificaRTVE hemos comprobado, con varias herramientas de detección de IA que la instantánea es falsa. Como se aprecia en la imagen inferior, Truth Scan y Hive Moderation confirman con una probabilidad del 97% y del 93,6%, respectivamente, que está generada con inteligencia artificial.
Mediante una búsqueda por palabras clave, hemos encontrado la noticia a la que el mensaje. Estos días, varios medios japoneses, como Sankei o Asahi, se hacen eco de la orden de demolición de una mezquita sin licencia en la ciudad de Kawagoe, en la prefectura de Saitama, cerca de Tokio. Sin embargo, las fotos que ilustran estas noticias son totalmente diferentes a la del mensaje en X.
Estos bulos islamófobos relacionados con Japón son recurrentes. En VerificaRTVE ya hemos desmentido que Japón haya presentado nuevas leyes para restringir el islam o que haya protestas contra el acoso de los musulmanes a niñas en edad escolar. Este tipo de desinformaciones contra los musulmanes también se producen en otros países y contextos, como ha ocurrido en Francia con los disturbios tras la victoria del PSG en la Champions. También se difundieron bulos para expandir la falsa narrativa de que los musulmanes quieren acabar con la Navidad o con la Semana Santa en Europa.