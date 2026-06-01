Los migrantes están más sanos, usan menos la sanidad pública que los españoles y tienen un acceso más "tardío"

La población migrante está más sana y consume menos recursos sanitarios que los españoles. Es una de las principales conclusiones del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España', elaborado por el Ministerio de Sanidad y que revela, además, que el acceso de la sanidad a los migrantes es más "limitado, intermitente" y tardío".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes este informe que pone de manifiesto que los ciudadanos nacidos en España hacen un mayor uso de la sanidad: visitan entre un 18% y un 51% más a su médico de atención primaria, consumen entre un 32% y un 69% más de fármacos y padecen entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.

Sanidad explica que este estudio, que compara el estado de salud de los españoles con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas: Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones, confirma el fenómeno internacional conocido como 'efecto del inmigrante sano' (healthy immigrant effect), que describe la ventaja epidemiológica inicial de las poblaciones migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a los de la población nativa.

"Desigualdad en el acceso que empeora la salud" A pesar de la ventaja inicial del "migrante sano", el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España y el informe atribuye este deterioro "a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino". Asimismo, el documento identifica que "las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz", lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva. La investigación determina así que los migrantes utilizan menos los servicios sanitarios, tienen un acceso más limitado e intermitente y, "lo que es más preocupante, más tardío", lo que deriva en un mayor uso de los servicios de urgencias. En la presentación de este informe, la ministra de Sanidad ha dicho que "el principal relato que se ha querido instaurar en torno a la inmigración y la sanidad no se sostiene. Los migrantes usan menos la sanidad pública que los nacidos en España". Por ello, Mónica García, ha dicho que "el gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas", sino con una realidad demográfica y epidemiológica que está relacionada con el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y "la necesidad creciente de cuidados y de seguimiento continuado".