El Partido Laborista gana las elecciones legislativas en Malta y logra un histórico cuarto mandato consecutivo

El Partido Laborista ha ganado las elecciones generales anticipadas en Malta celebradas este sábado con una diferencia de cerca 18.000 votos sobre el Partido Nacionalista de centroderecha.

El primer ministro saliente, Robert Abela, ha celebrado la cuarta victoria consecutiva del Partido Laborista, algo sin precedentes, y ha pedido la unidad del país.

"Seguiremos adelante con la implementación del programa electoral", ha dicho Abela, al tiempo que ha hecho un llamamiento a que prevalezca la unidad nacional y ha instado a sus seguidores a celebrar con respeto.

Abela también ha agradecido a la población su participación en las elecciones, que ha alcanzado el 87,42% de los 341.351 electores, registrándose un aumento en la participación en los 13 distritos en comparación con las elecciones de 2022.

En un breve discurso publicado en sus redes sociales, el líder del Partido Nacionalista, Alex Borg, ha felicitado a Abela por su victoria, haciendo hincapié en que, a pesar de sus diferencias, Malta siempre será lo prioridad. "Nunca hay que avergonzarse por querer un cambio", ha dicho Borg a sus seguidores. Dirigiéndose a quienes no han votado por su partido, Borg ha dicho que seguirá escuchándolos y ha prometido seguir trabajando a partir de este lunes.

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado a Abela. "Los malteses dicen sí a la socialdemocracia", ha celebrado en una publicación en su cuenta en la red social X. "Seguiremos trabajando juntos, en la UE, por la mejora de la vida de nuestros ciudadanos", ha añadido.