El Partido Laborista gana las elecciones legislativas en Malta y logra un histórico cuarto mandato consecutivo
- El líder del Partido Nacionalista ha felicitado al primer ministro saliente, Robert Abela, por su victoria
- La participación en las elecciones ha alcanzado el 87,42% de los 341.351 electores
El Partido Laborista ha ganado las elecciones generales anticipadas en Malta celebradas este sábado con una diferencia de cerca 18.000 votos sobre el Partido Nacionalista de centroderecha.
El primer ministro saliente, Robert Abela, ha celebrado la cuarta victoria consecutiva del Partido Laborista, algo sin precedentes, y ha pedido la unidad del país.
"Seguiremos adelante con la implementación del programa electoral", ha dicho Abela, al tiempo que ha hecho un llamamiento a que prevalezca la unidad nacional y ha instado a sus seguidores a celebrar con respeto.
Abela también ha agradecido a la población su participación en las elecciones, que ha alcanzado el 87,42% de los 341.351 electores, registrándose un aumento en la participación en los 13 distritos en comparación con las elecciones de 2022.
En un breve discurso publicado en sus redes sociales, el líder del Partido Nacionalista, Alex Borg, ha felicitado a Abela por su victoria, haciendo hincapié en que, a pesar de sus diferencias, Malta siempre será lo prioridad. "Nunca hay que avergonzarse por querer un cambio", ha dicho Borg a sus seguidores. Dirigiéndose a quienes no han votado por su partido, Borg ha dicho que seguirá escuchándolos y ha prometido seguir trabajando a partir de este lunes.
También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado a Abela. "Los malteses dicen sí a la socialdemocracia", ha celebrado en una publicación en su cuenta en la red social X. "Seguiremos trabajando juntos, en la UE, por la mejora de la vida de nuestros ciudadanos", ha añadido.
Abela es primer ministro desde 2020
Abela, abogado de profesión, es miembro del Parlamento desde 2017 e hijo de George Abela, presidente de la República de Malta entre 2009 y 2014.
Es primer ministro desde 2020, con una sólida mayoría parlamentaria, tras tomar las riendas del Partido Laborista, después de la dimisión de Joseph Muscat, salpicado por la corrupción y el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.
Decidió celebrar elecciones parlamentarias anticipadas un año antes del fin de la legislatura al considerar que Malta "necesita un gobierno con un mandato renovado que pueda centrarse exclusivamente en la estabilidad y las necesidades del país, dadas las numerosas tensiones internacionales".
En las elecciones de 2022, el Partido Laborista obtuvo el 55,1% de los votos frente al 41,7% del Partido Nacionalista, consiguiendo una mayoría de 39.474 votos.