Denuncia colectiva contra Meta ante la Fiscalía General del Estado por publicidad fraudulenta

El origen de la denuncia contra Meta está en los más de 40.000 anuncios fraudulentos vistos por los 302 afectados en las redes sociales Facebook e Instagram durante 2024 y 2025. En su escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado se acusa al gigante tecnológico de un delito de publicidad fraudulenta continuada, con conocimiento y dolo. El perjuicio económico total superaría los 36 millones de euros.

Esos anuncios, dice la denuncia, estaban bajo la categoría de "servicios o productos financieros". Y añade que Meta no solo los permitió, a pesar de que su IA interna reconoció que se trataba de "un escándalo inaceptable". Sino que recabó datos personales de las víctimas a través de formularios insertos en los anuncios, y puso esa información a disposición de los anunciantes. A pesar de saber que se trataba de un fraude, dicen los denunciantes, Meta no hizo nada por remediarlo.

Contra las estafas financieras En la denuncia, presentada por el abogado Mauro Jordán de la Peña, participa Victifin, una sociedad sin ánimo de lucro, con sede en la localidad guipuzcoana de Astigarraga, cuyo objetivo es ayudar, orientar y acompañar a las víctimas de estafas financieras. Ésta es la primera acción penal colectiva en España contra una red social por publicidad fraudulenta. Ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su "especial trascendencia institucional", asegura. Es una vía penal inédita, asegura Victifin, que abre la puerta a la responsabilidad criminal personal de los directivos encargados del cumplimiento normativo de Meta en España. Además, lamenta que ninguna autoridad supervisora española, ni la CNMV ni la CNMC, estableció mecanismos efectivos de control. Por ello solicita también que se investigue la actuación de los reguladores.