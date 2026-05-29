Al menos 48 muertos en combates entre dos disidencias de las FARC en Colombia

Enfrentamientos entre dos grupos armados, que forman parte de la disidencia de las FARC, han dejado al menos 48 muertos en una zona rural del selvático departamento del Guaviare, en el centro-sur de Colombia, según fuentes castrenses.

"De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habría presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar", ha indicado el Ejército colombiano en un comunicado en X.

La autoridad militar ha explicado que mantuvo una reunión con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, capital departamental, para coordinar "todas las acciones necesarias" que permitan el ingreso seguro de organismos humanitarios para la extracción de los cuerpos a esa zona de difícil acceso.

"Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado", ha apuntado el Ejército, que añade que en ese punto habrá una comisión formada por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), entre otros organismos.

Los enfrentamientos, reportados el miércoles por la noche, sucedieron entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona.