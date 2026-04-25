Al menos siete muertos y más de 20 heridos graves en un atentado terrorista en la Vía Panamericana en Colombia

Al menos siete personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en un atentado terrorista en un tramo de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia.

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", ha informado el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en su cuenta de la red social X.

Presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector. La onda causada por la explosión ha destruido además otros vehículos y ha dejado un enorme cráter en la carretera, por lo cual el tráfico ha quedado interrumpido en esa zona.

El gobernador ha calificado lo sucedido como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias".

"Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades", ha dicho, por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, oriundo de esa región.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

"Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total", ha dicho la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también natural del Cauca.