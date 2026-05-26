Detienen al dramaturgo Ramón Paso por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años

El dramaturgo Ramón Paso ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid. El director teatral fue detenido el pasado sábado como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad.

Pese a que el juez ha decretado su libertad sin medidas cautelares, la causa contra el dramaturgo continúa su curso, según las fuentes.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 19:30 horas, en el cruce entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado en Madrid, cuando una pareja alertó a la Policía Municipal de que un adulto estaba realizando tocamientos "de carácter sexual" a la menor de edad, de 15 años y alumna del detenido. Según los testigos, el hombre habría acariciado los muslos y las nalgas, y dado besos en los hombros y en el cuello.

Los agentes dieron el alto al detenido, que caminaba de la mano de la menor. El sospechoso se identificó como profesor de teatro de la víctima y amigo de la familia de la menor, y que había estado sentada con ella en un banco en las inmediaciones del Banco de España.

Según el relato de la menor, el detenido había acudido a su encuentro a petición suya, después de que hubiese tenido un conflicto con un compañero de colegio. Las fuentes subrayan que la menor manifestó que el detenido "la estaba consolando".

La menor fue trasladada a un centro médico y el dramaturgo a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que derivó el atestado a los juzgados madrileños, según han confirmado las citadas fuentes.