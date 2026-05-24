Hora y dónde ver hoy la entrevista de Luis de la Fuente en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE

En menos de tres semanas comenzará la XXIII edición de la Copa Mundial de la FIFA, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Será la primera vez en la historia que el torneo se dispute en tres países. Entre las 46 selecciones clasificadas se encuentra España.

Para el conjunto nacional, que llega como segunda en la clasificación de la FIFA, será su decimosexta participación en la Copa del Mundo. La primera participación de la Roja se produjo en 1934 y, en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, el equipo español conquistó el título gracias a un gol del centrocampista y exjugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, en la final disputada frente a Países Bajos en Johannesburgo.

Este lunes 25 de mayo el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, y además visitó el Telediario 1 para hablar con Alejandra Herranz y Nico de Vicente sobre su convocatoria. Un día después, el técnico riojano protagonizará la tercera entrega de Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE en el Instituto Cervantes. Los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de Televisión Española; Silvia Barba, directora de Deportes de Radio Nacional y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar al seleccionador para analizar los retos del combinado nacional de cara al campeonato.

Los Desayunos con Luis de la Fuente podrá verse hoy, martes 26 de mayo, a partir de las 09.30 horas (hora peninsular) en el Canal 24 horas y Teledeporte, y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse en Radio 5, RNE Audio y RTVE.es.

¿Qué son Los Desayunos de RTVE y EFE? De una iniciativa conjunta de RTVE y la Agencia EFE nace Los Desayunos para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad. Con esta iniciativa, ambos medios de comunicación visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia. Su primera edición, celebrada el pasado 19 de marzo, contó con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista del segundo encuentro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona. Ahora, el siguiente es Luis de la Fuente. Precisamente, RTVE prepara una cobertura histórica para la cita del Mundial del 11 de junio al 19 de julio a través de La 1, Teledeporte, Radio Nacional, RTVE Play y todas sus plataformas. 00.25 min La Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive gratis en RTVE RTVE emitirá en abierto todos los partidos de la Selección Española y el más destacado de cada jornada, hasta la final. Además, muy pronto llegará a esta casa la docuserie Denominación de origen, que profundiza en el día a día de los jugadores, sus desafíos, su trayectoria y sus orígenes, todo ello en un viaje íntimo contado por quienes más les conocen: sus entrenadores, familiares y amigos.