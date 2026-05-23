Óscar Ferrer, de Varry Brava, impulsa en Orihuela unas jornadas para acercar la industria musical a los jóvenes

La localidad alicantina de Orihuela celebra este fin de semana la primera edición de Orihuela Suena, un nuevo proyecto que convierte a esta ciudad en un punto de encuentro para la industria musical.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Orihuela junto al músico y productor oriolano Óscar Ferrer, reúne hasta el domingo 24 de mayo a profesionales del sector en unas jornada que combina la formación especializada, la música en directo y la dinamización del comercio local.

Durante estos tres días, la música toma distintos espacios emblemáticos de Orihuela, como el Centro Cultural La Lonja, la plaza de la Universidad y la plaza Nueva. En estos espacios, artistas, productores y representantes de primer nivel compartirán su experiencia y su conocimiento en una cita que busca impulsar el talento y la proyección cultural de la ciudad.

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¿Cómo nace el Orihuela Suena? "Este proyecto nace de la necesidad y de la inquietud para formar a los jóvenes que quieren dedicarse a esto. Cuando yo tenía su edad sabía que quería dedicarme a este mundo, pero no tenía claro cuál era el camino. Estas jornadas están pensadas para dar respuestas y herramientas a todos aquellos que buscan orientación", explica Óscar Ferrer, director de las jornadas de Orihuela Suena, a RTVE.es. El vocalista de la banda Varry Brava, participantes del Benidorm Fest 2022, recuerda que la música va mucho más allá del escenario. "Dentro de la profesión hay muchos otros enfoques. Además de interpretar, están la composición, la comunicación o el mundo empresarial… hay que entender la música también como una industria", señala. Ferrer se inicia en este tipo de proyecto precisamente en su ciudad natal. "Para mí es un orgullo enorme poder emprender esto aquí, en Orihuela, y compartirlo con la gente que me vio dar mis primeros pasos en la música. Sobre todo, poder ayudar a quienes buscan respuestas y ofrecerles un camino posible", afirma. Para el músico, la música lo es todo: "Me ha ayudado a entender quién soy, a expresar mi talento, mis inquietudes y mi carisma. Al principio, recibes mensajes como que 'la música era solo un hobby' o que 'nunca podría vivir de ella', pero al final lo he conseguido". 02.52 min Benidorm Fest - Varry Brava canta "Raffaella" en la final Ferrer, que actualmente impulsa su nuevo proyecto musical bajo el nombre de bailamamá, conoce de cerca la industria. Ha participado en dos ediciones del Benidorm Fest, el certamen musical de RTVE, que ya prepara su sexta edición con el plazo de recepción de canciones abierto hasta el domingo 12 de julio. El cantante envía un mensaje para todo aquel que aún tiene dudas para presentar su candidatura: "No hay que mirarse a los lados ni compararse. Cada uno tiene su verdad y su mensaje. Hay que ser valiente, confiar y no tener prejuicios".