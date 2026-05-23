José Antonio Guardiola, premio Cirilo Rodríguez: "Veo falta de honestidad en gente que dice practicar el periodismo"

Decía Soledad Gallego-Díaz que la verdad en el periodismo sí existe y que es el pilar de la profesión. Que no se trata de una verdad filosófica o científica indiscutible, sino de la verdad de los hechos. En 2010, la que fuera directora de El País ganó el premio Cirilo Rodríguez. Entre los finalistas, estaba José Antonio Guardiola, corresponsal de TVE en México, que anoche se alzó con el galardón tras haber llegado como finalista en tres ocasiones.

"El Cirilo es muy especial y no solo por la tradición. Desde hace 30 años que me ha tocado venir. El jurado es muy valorado. Son 27 miembros, jefes de Internacional de los grandes medios españoles. Estás juzgando a amigos y eso es muy difícil. Lo bueno es que todos conocen el trabajo. He llegado a ser finalista hasta en cuatro ocasiones, las otras veces con Ramón Lobo, Tomás Alcoverro y Soledad Gallego-Díaz", rememora a RTVE.es.

"En el periodismo hemos cedido demasiado terreno" Como Gallego- Díaz, fallecida recientemente, Guardiola reivinidica la honestidad como base de un periodismo que ha visto evolucionar en las cuatro décadas de profesión que atesora: "En el periodismo hemos cedido demasiado terreno, se ha mancillado. Hemos querido defender esa palabra y, de repende, cabe todo. Hace 15 años, el periodismo no admitía adjetivos. Ahora se puede hablar hasta de un periodismo rastrero en ocasiones. Pero hay una trinchera de la que yo no me voy a ir, que es el reporterismo, que está por encima del periodismo". 01.04 min Transcripción completa Es un premio al mejor periodismo, al reporterismo a pie de calle, lejos de nuestras fronteras. Se hoy lleva el nombre del corresponsal de Televisión Española, José Antonio Guardiola Todos sus amigos, sus compañeros le llaman Guardi. Se acaba de llevar el premio de periodismo internacional. Cirilo Rodríguez es corresponsal de Televisión Española en México y ha cubierto un gran número de guerras y acontecimientos internacionales Se ha entrevistado, entre otros, al premio Nobel de la Paz Nelson Mandela hay que hablar también de periodismo, de la precariedad, de cómo ha ido cambiando todo esto Creo que ha llegado un punto en el que.. hay que plantarse. Ya está bien, lo comentábamos ayer, que haya alguien, por muy poderoso que sea, que cuando haga un periodista una pregunta insulte o una periodista les insulte. Ya está bien de que haya personas que mancillen el término periodista. José Antonio Guardiola gana el Premio Cirilo Rodríguez Guardiola reivinidica la importancia del punto de vista a la hora de contar las historias: "Como reportero no puedo ser objetivo porque la mirada es subjetiva, pero sí tiene que ser honesta. Es decir, que tu ojo de reportero esté guiado por la honestidad". "Cuando estudiábamos la carrera todos creíamos en unos principios elementales. Ahora veo que hay una falta de honestidad en gente que dice practicar el periodismo", sostiene.