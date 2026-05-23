José Antonio Guardiola, premio Cirilo Rodríguez: "Veo falta de honestidad en gente que dice practicar el periodismo"
- El periodista de TVE defiende un reporterismo con una mirada propia atravesada por la emoción
- "Hace 15 años, el periodismo no admitía adjetivos. Ahora se puede hablar a veces de un periodismo rastrero", afirma
Decía Soledad Gallego-Díaz que la verdad en el periodismo sí existe y que es el pilar de la profesión. Que no se trata de una verdad filosófica o científica indiscutible, sino de la verdad de los hechos. En 2010, la que fuera directora de El País ganó el premio Cirilo Rodríguez. Entre los finalistas, estaba José Antonio Guardiola, corresponsal de TVE en México, que anoche se alzó con el galardón tras haber llegado como finalista en tres ocasiones.
"El Cirilo es muy especial y no solo por la tradición. Desde hace 30 años que me ha tocado venir. El jurado es muy valorado. Son 27 miembros, jefes de Internacional de los grandes medios españoles. Estás juzgando a amigos y eso es muy difícil. Lo bueno es que todos conocen el trabajo. He llegado a ser finalista hasta en cuatro ocasiones, las otras veces con Ramón Lobo, Tomás Alcoverro y Soledad Gallego-Díaz", rememora a RTVE.es.
"En el periodismo hemos cedido demasiado terreno"
Como Gallego- Díaz, fallecida recientemente, Guardiola reivinidica la honestidad como base de un periodismo que ha visto evolucionar en las cuatro décadas de profesión que atesora: "En el periodismo hemos cedido demasiado terreno, se ha mancillado. Hemos querido defender esa palabra y, de repende, cabe todo. Hace 15 años, el periodismo no admitía adjetivos. Ahora se puede hablar hasta de un periodismo rastrero en ocasiones. Pero hay una trinchera de la que yo no me voy a ir, que es el reporterismo, que está por encima del periodismo".
Es un premio al mejor periodismo, al reporterismo a
pie de calle, lejos de nuestras fronteras.
Se hoy lleva el nombre del corresponsal de Televisión Española, José Antonio
Guardiola
Todos sus amigos, sus compañeros le llaman
Guardi. Se acaba de llevar el premio de
periodismo internacional.
Cirilo Rodríguez es corresponsal de Televisión Española en México y ha
cubierto un gran número de guerras y acontecimientos internacionales
Se ha entrevistado, entre otros, al premio Nobel de la Paz Nelson Mandela
hay que hablar también de periodismo, de la precariedad, de cómo ha ido
cambiando todo esto
Creo que ha llegado un punto en el que..
hay que plantarse. Ya está bien, lo comentábamos ayer,
que haya alguien, por muy poderoso que sea, que cuando haga un periodista una
pregunta insulte o una periodista
les insulte. Ya está bien de que haya personas que
mancillen
el término periodista.
Guardiola reivinidica la importancia del punto de vista a la hora de contar las historias: "Como reportero no puedo ser objetivo porque la mirada es subjetiva, pero sí tiene que ser honesta. Es decir, que tu ojo de reportero esté guiado por la honestidad".
"Cuando estudiábamos la carrera todos creíamos en unos principios elementales. Ahora veo que hay una falta de honestidad en gente que dice practicar el periodismo", sostiene.
La emoción como vertebradora de historias
Si algo ha transitado en las últimas horas Guardiola ha sido la emoción: "Por mi familia, por mí mismo, por todos estos años que he estado viniendo. Se crea una hermandad muy fuerte con los otros finalistas, con Cristina Olea y Mikel Ayestarán. Me emocioné y sigo emocionado. Es algo que forma parte de nuestra vida y quiero hacerlo. Y si se caen dos lágrimas, pues se caen".
"Nuestro oficio es muy difícil no gestionarlo sin la emoción porque forma parte del ser humano y de la propia narrativa. Nuestra misión es trasladar lo que le ocurre a un ser humano lejano y hacerlo llegar. Este oficio tienes que percibirlo con emoción, es un elemento esencial para contar lo que pasa, para contar las historias", explica.
José Antonio Guardiola es reportero de TVE desde 1988. Ha sido enviado especial a numerosos conflictos como el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo o la guerra de Irak. Dirigió En Portada entre 2008 y 2021, con reportajes como el que investigó la muerte de Salvador Allende o la última entrevista en exclusiva a Nelson Mandela.
En la actualidad es el corresponsal de TVE en México, a donde regresará esta misma semana, pero ya con un premio que significa el reconocimiento de sus compañeros de profesión: "Después de estos días tan intensos, ya solo me queda coger el avión, volver a la rutina y a seguir contando historias".