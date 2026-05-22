El tiempo en España, domingo 24 de mayo: temperaturas elevadas para la época

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo tormentas y chubascos fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste peninsular y máximas que superarán los 34-36 grados en las islas orientales de Canarias, en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y el valle del Ebro.

Según la Aemet, la dana, situada al oeste de Galicia, dará inestabilidad al cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte.

Por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste y, de forma más aislada, en otros puntos del centro, del sistema Ibérico y de los Pirineos.

Las tormentas podrían dejar granizo abundante en el interior de Galicia, sin descartarlo en el litoral, el noroeste de Castilla y León o en la cordillera Cantábrica.

En cuanto al resto del territorio, se mantendrá una situación dominada por las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la península.

Se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales.

Las temperaturas aumentarán en este archipiélago, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales. También ascenderán las máximas en el cuadrante noroeste peninsular, el País Vasco y las sierras prelitorales de Cataluña, mientras que las mínimas lo harán en la meseta sur y Andalucía.

En el resto habrá pocos cambios. Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época y se podrán superar los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las islas Canarias orientales.

Predominará el viento de componentes este y sur en la península, moderado en los litorales de Galicia y del sur, y en los interiores de Málaga y Cádiz. Se prevén rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho y será en general flojo en el resto.

En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.