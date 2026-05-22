Se cumplen 25 años del asesinato de Santiago Oleaga, director financiero de 'El diario vasco', a manos de ETA

'Él no creía que pudiera ser objetivo de ETA'. Así habla sobre Santiago Oleaga José Manuel Mujika, el entonces director del periódico El diario vasco. ‘Santi’, como le llamaban sus amigos, era una persona buena. Íntegra y honesta en lo profesional. Un compañero de trabajo fantástico. Lo recuerda Mujika en una entrevista concedida a RTVE.

Oleaga no llevaba escolta. Los únicos responsables del periódico que en aquel momento contaban con protección eran el propio Mujika y el director general, Fernando Berridi. Tres meses antes del atentado contra Santiago Oleaga supieron que ETA quería haber volado el edificio de El diario vasco con cien kilos de explosivo. En marzo, Mujika tuvo un aviso serio de un intento de atentado contra él.

Toda la plantilla del periódico, rememora, tuvo una reunión el mismo día del asesinato de Oleaga. En ella quedó patente el compromiso inequívoco de tirar hacia adelante a pesar del dolor y tratar de hacer al día siguiente el mejor periódico de su historia, como homenaje póstumo a ‘Santi’. El titular de portada fue ‘Santi, no te olvidamos’, algo que sigue siendo una realidad ahora, asegura Mújika. También se ha instaurado un premio en su memoria.

Tiroteado por la espalda Santiago Oleaga tenía 54 años, estaba casado y tenía dos hijos. A primera hora de la mañana del 24 de mayo de 2001 acudió a un centro médico de San Sebastián para hacer rehabilitación. Dos miembros de ETA le estaban esperando en el aparcamiento. Cuando se bajó de su coche, le tirotearon por la espalda. Fue alcanzado por siete disparos. En el año 2006, la Audiencia Nacional condenó a Luis María Carrasco y Aitor Etxezarreta como autores materiales del atentado. También a Patxi Xabier Makazaga, que fue quien ordenó asesinar a Oleaga. y a Oskarbi Jauregi por proporcionar el coche en el que huyeron los etarras.